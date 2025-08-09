El curioso recuerdo de Carlos Alcaraz de primer partido contra Rafa Nadal: "Estaba acojon*** pero..."

El tenista murciano ha confesado, en un vídeo publicitario en sus redes, las vivencias que experimentó durante su primer duelo ante Rafa Nadal o cuál es la superficie en la que se siente más cómodo.

Carlos Alcaraz debutará el próximo domingo en el Masters 1.000 de Cincinnati. El murciano volverá a saltar a una pista tan solo tres semanas después de la derrota en la final de Wimbledon ante Jannik Sinner.

En la previa de su inicio en la gira americana, Carlitos ha aprovechador para recordar cómo fue su experiencia durante su primer partido contra su ídolo, Rafa Nadal.

El encuentro se produjo en 2021, durante el Mutua Madrid Open. Era 5 de mayo y Carlos Alcaraz cumplía 18 años. "Fue en el Mutua 2021 y estaba acojonado. Fue un día especial, cumplía 18 y yo creo que el día, las sensaciones, jugar en Madrid con Rafa, se acumuló un poco todo pero fue impresionante".

Poco más tarde cambiaría el relato y Carlos Alcaraz se convertiría en uno de los grandes referentes de la nueva generación del tenis pero, en ese momento, el de El Palmar estaba sobrepasado por los nervios de enfrentarse por primera vez a una auténtica leyenda.

El encuentro fue rápidamente resuelto por Rafa Nadal que se impuso a Carlos Alcaraz 6-1 y 6-2 pero el murciano nunca olvidará la experiencia. "Más que un partido, yo fui a disfrutarlo, me metió un palizón pero lo disfruté, eso fue único en su momento".

Además, durante el vídeo, Carlos Alcaraz ha hecho otra revelación. El español ha desvelado cúal es la superficie en la que se siente más cómodo: "Ahora mismo me siento más cómodo en rápida. Hasta hace no mucho, en el club de campo jugaba siempre siempre en tierra pero ahora me siento más cómodo en rápida".