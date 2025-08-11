La llamativa confesión de Jannik Sinner sobre Carlos Alcaraz: "Es demasiado bueno para mí..."

El tenista italiano ha comentado los hobbies que le entretienen en Cincinnati después de su contundente victoria en menos de una hora ante Daniel Galán (6-1, 6-1)-

Carlos Alcaraz y Jannik Sinnerson los dos mejores tenistas del mundo y están llamados a dominar el futuro de este deporte como los líderes de la nueva generación. Italiano y murciano se han repartido los últimos Grand Slam y ya han protagonizado partidos para la historia que han ayudado a construir una gran rivalidad.

Este enfrentamiento puede extrapolarse a otras situaciones de la vida como por ejemplo a uno de los hobbies favoritos que ambos comparten, el golf.

Jannik Sinner es un gran aficionado, de hecho, en una entrevista junto a 'Tennis Channel', el italiano revelaba que le gusta aprovechar su tiempo libre en Cincinnati para practicar este deporte: "Es el mejor lugar para jugar al golf. En Cincinnati no hay mucho que hacer, así que en realidad tenemos suerte de que el campo de golf esté ahí".

Sin embargo, a pesar de compartir esta afición con Carlos Alcaraz, el de San Cándido no está dispuesto a enfrentarse al murciano: "Carlos es demasiado bueno para mí. Es mejor con mi equipo"

Por tanto, Jannik Sinner prefiere divertirse junto a su equipo antes que afrontar la posibilidad de ser derrotado por Alcaraz, una demostración de la competitividad con la que ambos perciben su relación.

En definitiva, a pesar de que el de El Palmar también ha demostrado tener una gran afición por el golf e incluso ha compartido diversos momentos practicando este deporte en sus redes sociales, habrá que esperar a las rondas finales de los grandes torneos de tenis para ver a los dos jóvenes talentos enfrentarse de nuevo.