Llega a absolutamente todo: el increíble punto de Alcaraz en su debut en el Masters 1.000 de Cincinnati

El murciano dejó una acción espectacular en su debut en la gira americana con un punto marca de la casa llegando a cualquier bola por muy complicada que pareciera.

Carlos Alcaraz ha debutado en la gira estadounidense dando espectáculo. El murciano ha comenzado con buen pie el Masters 1.000 de Cincinnati venciendo al bosnio Damir Džumhur en un partido que Carlitos tuvo que resolver en la tercera manga.

Alcaraz arrasó en el primer set con un contundente 6-1. Cuando todo parecía que el segundo asalto iba a ser igual de plácido que el primero, Dzumhur reaccionó y puso en serios aprietos al número dos del mundo. 2-6 fue el resultado final de una segunda manga en la que Carlos se vio totalmente superado.

Por fortuna para Alcaraz, en el tercer y definitivo ser recuperó su nivel y volvió a dominar el partido. Fue entonces cuando con el marcador señalando un 4-1 a favor de Carlos y bola de 4-2 para su rival, el de El Palmar protagonizó uno de estos puntos que son marca de la casa.

Dzumhur llevaba la iniciativa del punto y Alcaraz defendía llegando a absolutamente todo. Varias dejadas desde el fondo de la pista del murciano hicieron moverse al bosnio que respondió con buenos golpes pero Carlitos terminó cerrando el punto de una manera espectacular.

Alcaraz ya piensa en su encuentro de tercera ronda del torneo de Cincinnati donde se enfrentará al serbio Hamad Medjedovic, número 72 del mundo.