Djokovic 'atiza' a Alcaraz tras su queja por el calendario: "Para cambiar las cosas..."

Carlos ha anunciado que se saltará algunos torneos del calendario y Novak le pide "tiempo y esfuerzo" para cambiar las cosas entre todos los tenistas.

Carlos Alcaraz ha alzado la voz contra el calendario de la ATP. Pero parece que algunos de sus compañeros de circuito no están de acuerdo. Ni Jannik Sinner... ni Novak Djokovic. El serbio dice que para cambiar las cosas los tenistas tienen que trabajar unidos y en estos momentos no lo están haciendo.

Eso sí, Novak no entiende la ampliación del calendario: "Estoy en contra de la ampliación a dos semanas en la duración de los Masters 1.000, no creo que sea bueno".

Pero después de esta frase ha lanzado un dardo que claramente ha ido directo para Alcaraz: no le parece bien que algunos tenistas prioricen los torneos de exhibiciones que les reportan tanto dinero y tampoco que no trabajen conjuntamente para cambiar las cosas en el circuito.

"Veo a muchos jugadores hablando de que hay obligaciones en cuanto a los torneos que disputar, pero son para tener un bonus económico. Hay muchas exhibiciones a las que se apuntan, así que todo es un poco contradictorio", dice el ganador de 24 Grand Slams, que denuncia el "monopolio" en la organización del tenis.

"Hay un fuerte monopolio en la toma de decisiones en el tenis, creado durante décadas y mucha gente no quiere cambiar eso. Lo que puedo decir es que los tenistas no estamos suficientemente unidos", denuncia.

Y para finalizar vuelve a señalar a Carlos, aunque sin nombrarle: "Nos quejamos, pero no invertimos el tiempo y esfuerzo necesario para cambiar las cosas. Se necesita que los mejores del mundo se pongan manos a la obra, entiendan bien cómo funciona todo y hagan algo más que hablar en ruedas de prensa. Lo sé por experiencia propia".