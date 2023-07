Novak Djokovic ha pasado a la historia junto a Rafa Nadal y Roger Federer conformando el'Big 3', una generación que ha marcado una era.

Si no fuese por el balear y el suizo, 'Nole' nunca hubiese conseguido una rivalidad reseñable que pasase a a historia, como finalmente sí ha conseguido tener.

Sin lugar a dudas los 3 hicieron vibrar a los aficionados, pero Novak, como gran amante del tenis que siempre fue, creció desde pequeño viendo jugar a los 'viejos rockeros': Borg, McEnroe, Goran Ivanisevic...

En una entrevista en 'TennisMajors' durante su estancia en Wimbledon, Djokovic ha confesado que el gustaría haberse enfrentado a ellos.

"Si pudiera elegir, me encantaría enfrentarme a John McEnroe y vivir la experiencia de discutir con él en la pista", dijo entre risas. "Creo que todos pensamos a veces en las anteriores generaciones y tratamos de compararnos con los grandes campeones del pasado", añadió.

"Muchos de ellos siguen activos en el deporte hoy en día y eso es una bendición porque aportan todo su conocimiento.", reconoció. "Yo, por ejemplo, conozco muy bien a Boris Becker y hemos hablado mucho de la evolución del tenis y las rivalidades de aquella época, como la mítica de Borg y McEnroe", confesó.

Jimmy Connors y Pete Sampras

'Nole' también lamenta no haberse enfrentado a Jimmy Connors, un jugador distinto del resto y muy destacado en las décadas de los 70 y 80.

"Me hubiera gustado mucho jugar contra Jimmy en una sesión nocturna del US Open", comentó. "He visto muchos vídeos de sus partidos y era increíble el alboroto que se generaba, cómo involucraba al público con su estilo de juego", indicó.

Como ya confesó Djokovic en alguna ocasión, su mayor inspirador fue Pete Sampras: "Fue mi gran ídolo y la persona que me inspiró a coger una raqueta por primera vez".

Agassi e Ivanisevic

"Sí tuve el honor de jugar con Agassi un partido de exhibición previo a Wimbledon. La verdad es que me hubiera encantado formar parte de esa generación y haber competido con el loco Goran Ivanisevic", concluyó.