La rivalidad más importante de la historia del tenis y una de las más importantes de la historia del deporte, la que han protagonizado Novak Djokovic, Roger Federer y Rafa Nadal, no está lejos de terminarse. El suizo ya está retirado, Rafa continúa con sus problemas físicos y es Novak el que continúa trabajando a pleno rendimiento.

Djokovic tiene muy claro que esa rivalidad ha sido fundamental para su desarrollo como tenista. "He logrado ser más fuerte gracias a mis rivales y, en especial, a Federer, Nadal y Murray", ha dicho el tenista serbio durante su participación en el Masters de Roma.

"Afortunadamente para mí, en mi carrera, he logrado ganar más partidos que perderlos cuando he afrontado circunstancias difíciles. Durante varios años, cuando necesitaba dar el paso final para ganar un Grand Slam, no logré hacerlo, así que aprendí mucho", dijo 'Nole'.

Y desvela su 'secreto' para seguir ganando tantos años después: "Seguir en el circuito, ser paciente y creer en el proceso y en el viaje. Tienes que entender qué debes trabajar para mejorar, cuál es tu fórmula mental ganadora y también física y emocionalmente, y entonces apegarte a ello".

El de Serbia siempre ha manifestado su deseo de enfrentarse con los mejores. Por ello espera a Nadal en Roland Garros, el gran torneo de tierra batida. El balear está trabajando para recuperarse y llegar a la cita de París. Allí, claro, también estará un Carlos Alcaraz que representa la nueva generación del tenis.