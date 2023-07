Novak Djokovic ya está en semifinales de Wimbledon. El número dos del mundo superó al ruso Andréi Rublev por 4-6, 6-1, 6-4 y 6-3. 'Nole' analizó el partido en rueda de prensa y viendo el nivel que está mostrando sobre la hierba no dudó en calificarse como el candidato a ganar Wimbledon.

"No quiero sonar arrogante, pero por supuesto que me considero favorito. A juzgar por los resultados que tuve en mi carrera aquí, con las cuatro ocasiones anteriores de Wimbledon que gané y llegando a otras semifinales. Entonces sí me considero favorito", afirmó Djokovic.

Siendo realistas, al serbio no parece faltarle mucha razón. Su bagaje en Wimbledon estos últimos años es inmaculado y todo hace pensar que el único que podría plantarle cara es Carlos Alcaraz en su mejor nivel. No obstante, Djokovic aún tiene que ganar dos partidos si quiere levantar su vigésimo tercer Grand Slam.

El próximo, contra Jannik Sinner. El balcánico le dedicó unas palabras a su rival en semifinales: "Está jugando a un nivel muy alto. Le gusta jugar en el césped y en superficies rápidas porque le gusta ser agresivo y tomar el control del punto. Tanto de derecha como de revés está golpeando la pelota muy fuerte, tratando de ser el que va a dictar el punto desde el principio".

Djokovic también habló sobre la dificultad que tienen los tenista para moverse en hierba: "Creo que a medida que avanza el torneo los jugadores nos sentimos más cómodos moviéndonos sobre el césped. A algunos de nosotros como a Sinner y Alcaraz les gusta deslizarse".