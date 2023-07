Carlos Alcaraz se ha enfrentado dos veces contra Medvedev, la última vez fue este mismo año en la final del Masters 1000 de Indian Wells. Fue el domingo 19 de marzo, y el murciano venció (6-3, 6-2) poniendo fin a una buena racha del ruso.

En aquel partido Alcaraz tenía una motivación extra, la de ser número uno del mundo, y paso por encima del ruso en dos en la previa del duelo que se vivirá en Wimbledoneste viernes, el entrenador de Medvedev, Gilles Cervara, no ha rememorado cómo vivió este partido: "La última vez que jugaron, Alcaraz le pateó el culo, así que tendremos que ser mucho mejores".

Hay que destacar, que en el otro duelo, entre el actual número uno y el tres del mundo, fue Wimbledon de 2021.

En aquel partido ganó Medvedev a un joven Alcaraz de 18 años, pero el técnico alemán asume que "Carlos era un jugador muy joven, así que no es comparable".

"Creo que era su primer año en el circuito, primer año en hierba", dijo. "No fue un problema para Daniil, pero como he dicho, era otro jugador", añadió.

En el cuerpo técnico de Medvedev, hay muchas ganas de resarcirse y demostrar que hierba el será un choque más disputado: "Ojalá preparemos bien nuestra estrategia, para ser mejores y ganar".

Semi-Final Action @Wimbledon 🌱🎾@carlosalcaraz vs @DaniilMedwed

Last time out in the final of Indian Wells, Alcaraz dominated the #Steal vs #Conversion. In 2023, Medvedev has a #Steal avg. of 42% when he wins, and 25% when he loses⚠️ What rate will he #Steal at today?… pic.twitter.com/Gj2GEWbqyk