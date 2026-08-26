¿Debe 'bajarse' Carlos Alcaraz del US Open? Atención a la opinión de una extenista

"No juegues el US Open": la petición de un extenista a Carlos Alcaraz en medio de su recuperación

Johanna Konta, exnúmero cuatro de la WTA, cree que "no importa" que el murciano aún no esté al 100% físicamente.

En sus dos partidos en el dobles mixto del US Open junto a Serena Williams se vio a un Carlos Alcaraz con ritmo, pegándole fuerte a la bola y moviéndose con comodidad por la pista.

Sin embargo, o porque el murciano no metió sexta porque no quería forzar o porque simplemente aún no puede, no se le vio en la plenitud física que acostumbra.

Sobre su estado ha reflexionado Johanna Konta en 'Eurosport', donde se ha rendido ante el ganador de siete Grand Slams.

"Lo que ocurre con Alcaraz es que tengo la sensación de que juega sin inhibiciones. Estamos hablando de un jugador que va camino de desafiar a los grandes en términos de números y logros, especialmente teniendo en cuenta su edad y el punto en el que se encuentra de su carrera", ha arrancado.

"Sin embargo, cuando está en pista juega con muchísima alegría y, visto desde fuera, con una enorme sensación de libertad. Por eso creo sinceramente que puede que haya venido simplemente porque le encanta jugar y quiere jugar", ha añadido.

Según la exnúmero cuatro de la WTA, Alcaraz debe jugar esté o no al 100%: "¿Y qué más da? ¿Realmente importa si todavía no puede mostrar su mejor nivel? ¿Importa de verdad? Creo que tiene una perspectiva muy saludable sobre dónde se encuentra en su carrera y sobre el tiempo que tiene por delante".

De hecho, no cree que le esté pesando la losa del 'Big Three': "No me da la sensación de sentirse presionado por alcanzar determinados hitos o por tener que demostrar un cierto nivel. Sinceramente, pienso que simplemente está feliz y con ganas de volver".

"Y por eso quiere jugar: porque siente que está preparado. ¿Y por qué no? Así es como yo lo veo. Y cada vez que le he visto en la pista, para mí transmite justamente eso: alguien que juega sin ataduras", ha explicado.

"Creo que eso encaja perfectamente con su personalidad y con la imagen que hemos visto de él. Que haya decidido jugar me parece coherente con la forma en que es", ha zanjado.