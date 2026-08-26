Horario del sorteo de la Champions League: ¿Por qué no puede haber un Liverpool - Real Madrid?

FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Real Betis y Villarreal conocerán este jueves sus rivales en la liguilla.

Digerido el antiguo formato de fase de grupos de la Champions League, eliminado hace ya dos años, este jueves se celebrará el sorteo de la liguilla de la máxima competición de clubes a nivel continental.

Entre los bombos habrá un total de 36 equipos, 29 clasificados directamente y siete de las fases previas.

El sorteo será prácticamente automatizado de manera que los cabeza de serie se seleccionarán manualmente y un software determinará sus rivales en el resto de bombos.

Eso sí, se respetarán los clásicos condicionantes de equipos del mismo país y se añadirá uno nuevo: no se podrá repetir un partido en la fase de liga durante tres años consecutivos.

Esto quiere decir que no podrá haber un Liverpool-Real Madrid en Anfield, pero sí en el Bernabéu. Igual ocurre con el Benfica-Juventus y el Inter-Arsenal.

El sorteo se celebrará este 27 de agosto a partir de las 18:00 horas y se podrá seguir en Movistar Plus+.

La primera jornada se disputará entre el 8 y el 10 de septiembre, y la última será el 28 de enero.