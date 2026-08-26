Así ha sido el redebut de Mourinho en el Bernabéu: el tridente Mbappé-Vinicius-Bellingham ya carbura

El Real Madrid ha vencido a la Real Sociedad en un encuentro que se fue con empate al descanso, pero la pólvora blanca terminó decantando la balanza.

13 años después de su despedida, Jose Mourinho ha vuelto este miércoles al Santiago Bernabéu como entrenador del Real Madrid.

Y lo ha hecho como se fue: ganando. Eso sí, aún con falta de rodaje y de identidad propia en un conjunto que sigue pecando de los males que arrastró la pasada campaña.

En el 40', tras una primera parte con ocasiones para ambos bandos, Mbappé recogió un pase en profundidad de Valverde para mandar el balón a guardar.

Sin embargo, apenas cuatro minutos después, en un desajuste defensivo que puso de manifiesto los problemas de Konaté con balones a la espalda y las desconexiones de Carreras, Sucic puso las tablas en el luminoso.

Ya en el segundo acto, tras la charla de Mourinho en el vestuario, el conjunto blanco salió con otra cara y en 15 minutos, después de una excelsa pared con Bellingham, Mbappé adelantó a los merengues.

El propio Jude, ocho minutos después, le dejó en bandeja un balón a Vinicus para que solo tuviera que empujarla y poner tierra de por medio en el marcador.

Ya en el 80', con el inglés viendo el partido desde el banquillo, Vini se puso esta vez el traje de asistente para dejar solo a Kylian ante su hat-trick.

Tres goles del francés, dos asistencias de Bellingham, gol y asistencia de Vinicius… el tridente de Jose Mourinho ya carbura.