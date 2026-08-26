Marc Márquez arranca el juego psicológico: ojo a la advertencia a sus rivales

El eneacampeón del mundo se muestra muy confiado de cara al Gran Premio de Aragón: "Potencia al máximo mis características y el pilotaje de nuestra moto".

Tras un parón de dos semanas después del Gran Premio de Gran Bretaña, MotoGP retomará la acción este fin de semana en Aragón.

Con Marc Márquez a 40 puntos del líder del Mundial, Jorge Martín, antes de aterrizar en uno de sus circuitos fetiche, el ilerdense ya ha comenzado su juego psicológico.

"En Aragón he conseguido muchos éxitos en el pasado, especialmente en los últimos años sobre la Ducati", ha señalado en declaraciones que publica su equipo poniendo en valor sus siete victorias en MotorLand.

Al ser un trazado de izquierdas, el '93' se muestra muy confiado: "Es un circuito que potencia al máximo mis características y el pilotaje de nuestra moto".

"En comparación con Silverstone y después de dos semanas más de recuperación, estoy convencido de que estaremos mucho más cerca del grupo de cabeza y que podremos luchar por las posiciones importantes tanto en la Sprint como en la carrera del domingo", ha zanjado.