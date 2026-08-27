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Sorteo de la Champions League

Posibles rivales en Champions de Real Madrid, Barcelona, Atleti, Villarreal y Betis

Los cinco equipos españoles conocerán este jueves sus emparejamientos en la liguilla de la máxima competición de clubes a nivel continental.

Champions League Champions LeagueGetty

Este jueves 27 de agosto, a partir de las 18:00 horas, se celebrará el sorteo de la liguilla de la Champions League.

Entre los bombos habrá un total de 36 equipos, 29 clasificados directamente y siete de las fases previas.

El sorteo será prácticamente automatizado de manera que los cabeza de serie se seleccionarán manualmente y un software determinará sus rivales en el resto de bombos.

Eso sí, se respetarán ciertos condicionantes: no enfrentarse a equipos del país propio, a más de dos equipos del mismo país y no se podrá repetir un partido en la fase de liga durante tres años consecutivos.

Esto quiere decir que no podrá haber un Liverpool-Real Madrid en Anfield, pero sí en el Bernabéu. Igual ocurre con el Benfica-Juventus y el Inter-Arsenal.

Cada equipo disputará ocho partidos, dos contra conjuntos de cada uno de los cuatro bombos, uno de ellos en casa y otro fuera.

Posibles rivales del Real Madrid

Bombo 1: PSG, Bayern, Liverpool, Inter, Manchester City y Arsenal.

Bombo 2: Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Brujas y PSV.

Bombo 3: Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Nápoles, Leipzig, Fenerbahce, Shakhtar Donetsk y Galatasaray.

Bombo 4: Slavia Praga, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK Atenas, Lask, Como, Lens, Viking y Sabah.

Posibles rivales del FC Barcelona

Bombo 1: PSG, Bayern, Liverpool, Inter, Manchester City y Arsenal.

Bombo 2: Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Brujas y PSV.

Bombo 3: Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Nápoles, Leipzig, Fenerbahce, Shakhtar Donetsk y Galatasaray.

Bombo 4: Slavia Praga, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK Atenas, Lask, Como, Lens, Viking y Sabah.

Posibles rivales del Atlético de Madrid

Bombo 1: PSG, Bayern, Liverpool, Inter, Manchester City y Arsenal.

Bombo 2: Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Brujas y PSV.

Bombo 3: Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Nápoles, Leipzig, Fenerbahce, Shakhtar Donetsk y Galatasaray.

Bombo 4: Slavia Praga, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK Atenas, Lask, Como, Lens, Viking y Sabah.

Posibles rivales del Villarreal

Bombo 1: PSG, Bayern, Liverpool, Inter, Manchester City y Arsenal.

Bombo 2: Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Brujas y PSV.

Bombo 3: Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Nápoles, Leipzig, Fenerbahce, Shakhtar Donetsk y Galatasaray.

Bombo 4: Slavia Praga, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK Atenas, Lask, Como, Lens, Viking y Sabah.

Posibles rivales del Betis

Bombo 1: PSG, Bayern, Liverpool, Inter, Manchester City y Arsenal.

Bombo 2: Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Brujas y PSV.

Bombo 3: Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Nápoles, Leipzig, Fenerbahce, Shakhtar Donetsk y Galatasaray.

Bombo 4: Slavia Praga, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK Atenas, Lask, Como, Lens, Viking y Sabah.

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