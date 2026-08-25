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5-3, 4-1

El vacile entre Carlos Alcaraz y Serena Williams en pleno partido

El murciano y el estadounidense han vencido en dos mangas a Routliffe y Glasspool tras tener dos puntos de set en contra en la primera.

El vacile entre Carlos Alcaraz y Serena Williams en pleno partido El vacile entre Carlos Alcaraz y Serena Williams en pleno partido Redes

Carlos Alcaraz y Serena Williams han debutado con victoria en el dobles mixto del US Open en un partido que arrancó cuesta arriba para la pareja.

En el primer set llegaron a ir 1-3 perdiendo con dos puntos de set en contra, pero lograron remontar hasta el 5-3.

Ya en las segunda banda, el nivel de Routliffe y Glasspool, Serena se hizo muy fuerte con su saque y Carlitos sacó la varita a pasear para sellar la victoria en su primer partido desde abril.

Pues bien, en pleno encuentro, a los ganadores de 30 Grand Slams (23 de Williams y 7 de Alcaraz), les preguntaron durante una pausa.

La pregunta fue directa al murciano, que le lanzó flores a su pareja: "Estoy jugando con la única Serena Williams, así que qué más puedes hacer".

"Estoy tratando de hacer las cosas que me ha dicho que haga", añadió el número 3 del mundo.

"¿Escuchas a Serena?", le planteó la periodista, que encontró rápida respuesta: "Obviamente, al 100%".

"¿Serena, te escucha?", le trasladó a la estadounidense, que asintió entre risas: "Sí, lo hace".

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