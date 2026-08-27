El otoño se adelanta en media España con lluvias y menos de 25 grados en la última semana de agosto

Los detalles La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) indica que las temperaturas bajarán en Canarias y de forma prácticamente generalizada en la península, incluso notablemente en zonas del interior.

Con el fin de agosto, España experimentará un notable descenso de temperaturas, con máximas inferiores a 25 grados en muchas provincias. La AEMET prevé un desplome térmico en la península y Canarias, siendo más pronunciado en el interior, especialmente en Guadalajara, Toledo y San Sebastián. Sin embargo, en los litorales mediterráneos, las temperaturas aumentarán, alcanzando hasta 37 grados en Lleida y Murcia. Mientras tanto, una borrasca en las islas británicas traerá inestabilidad, con lluvias fuertes en Galicia y posibles chubascos en otras regiones. En Canarias, se esperan cielos nublados y lluvias moderadas. Además, se prevén fuertes rachas de viento en el norte.

Agosto se acerca a su fin y, con él, se va el calor. La mayor parte de España tendrá a partir de este jueves unas temperaturas muy por debajo de la media en esta época del año, con los termómetros marcando máximas de menos de 25 grados en cerca de la mitad de las provincias en una jornada con desplome térmico casi generalizado.

La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) indica que las temperaturas bajarán en Canarias y de forma prácticamente generalizada en la península, incluso notablemente en zonas del interior. Entre las capitales de provincia, ese descenso se notará sobre todo en Guadalajara (siete grados menos que este miércoles) y Toledo y San Sebastián (seis grados menos).

En cambio, las temperaturas subirán en los litorales y prelitorales mediterráneos. Se podrán superar los 35 grados en puntos del valle del Ebro y de Mallorca, los prelitorales levantinos y zonas bajas del sudeste.

Las capitales más calurosas podrían ser Lleida y Murcia (37 grados), y Castellón de la Plana, Girona, Valencia y Zaragoza (35), mientras que refrescará en Lugo (16), León (18) y Pontevedra (19). Las temperaturas serán más habituales de mediados de octubre que de finales de agosto en Pontevedra (19), Ourense (21) y Sevilla (27); principios de octubre en León (18), Cádiz (24), Huelva (26), Salamanca (20), Zamora (21) y Toledo (25), y finales de septiembre en Ávila (21) y Burgos, Segovia y Valladolid (22), así como Madrid (24), Ciudad Real (27), Badajoz (28) y Córdoba (29).

Vuelve la inestabilidad

Por otro lado, el tiempo resultará inestable debido a una borrasca situada en el entorno de las islas británicas, cuyos frentes asociados recorrerán Galicia, Asturias, el oeste de Castilla y León, y Extremadura. Así, habrá cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones localmente fuertes y/o persistentes y acompañadas de tormentas especialmente en el sudoeste de Galicia. Las lluvias pueden extenderse a otros puntos del Cantábrico y de las dos Castillas.

De forma menos probable, podrían aparecer algunos chubascos débiles vespertinos en el sudeste, Melilla y Baleares, y por evolución diurna, en los Pirineos, donde pueden ser localmente fuertes e ir acompañados de tormenta.

En Canarias, la cola de un frente se espera que oscurezca los cielos en la vertiente norte y deje precipitaciones localmente moderadas en las islas montañosas. Por último, este jueves soplarán intervalos fuertes o algunas rachas muy fuertes en zonas de montaña de la mitad norte y no se descartan rachas muy fuertes en puntos de Castilla y León, mientras que es probable que en Cantabria el viento del sur venga acompañado de rachas muy fuertes en Cantabria.

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