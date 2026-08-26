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Dobles mixto con Serena

El regreso de Alcaraz a las pistas: "Hemos perdido, pero me siento genial"

Alcaraz y Serena Williams perdieron contra Flavio Cobolli y Belinda Bencic en el regreso del tenista murciano después de varios meses de lesión.

Serena Williams y Carlos Alcaraz Serena Williams y Carlos AlcarazGetty

Carlos Alcaraz y Serena Williams se quedaron por el camino en el US Open. Fueron eliminados por Flavio Cobolli y Belinda Bencic en cuartos de final del dobles mixto, pero las sensaciones para el tenista murciano, que volvía a las pistas, fueron muy positivas.

"Me siento genial, de verdad. A pesar de haber perdido, haber jugado con ella hace que me sienta increíble", dijo Carlos al finalizar.

"Ganamos un partido y perdimos otro. Hemos empatado, sí", reían los dos tenistas.

Los nervios de Carlos se pudieron ver desde el primer segundo. Estaba jugando junto a una leyenda del tenis... y lo pagó. Hizo una doble falta en el primer punto.

"Estoy jugando al lado de la única e inigualable Serena Williams. ¿Qué más puedo hacer? Disfrutar... intentando hacer lo que me dice", decía el ganar de siete Grand Slams.

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