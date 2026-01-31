Sorloth, trasladado al hospital tras un terrible choque en la cabeza con Le Normand y Matías Moreno

El delantero noruego se llevó la peor parte de un triple impacto de cabezas en el que también estuvieron involucrados Robin Le Normand y Matías Moreno. Tanto Sorloth como el zaguero granota terminaron ensangrentados

El Ciutat de Valencia quedó completamente enmudecido después de un terrible choque entre Sorloth, Le Normand y Matía Moreno. A la salida de un córner, en el minuto 25 de partido, el defensa argentino y el español fueron a la disputa de un balón con la cabeza.

Sorloth decidió hacer lo propio aunque cogiendo mucho más impulso que los otros dos jugadores. Eso propició un choque de cabezas fortísimo entre los tres futbolistas. El noruego se llevó, de lejos la peor parte. Salió del campo completamente ensangrentado y en camilla y fue inmediatamente trasladado al hospital.

Matías Moreno también tuvo que ser sustituido aunque intentó seguir. El zaguero granota también mostró sangre dando evidentes muestras de tener algún tipo de herida en la cabeza. A pesar de que lo peor del impacto fue para Sorloth, Moreno también tuvo que ser atendido por los médicos durante varios minutos.

"Alexander Sørloth tuvo que ser sustituido como consecuencia de un traumatismo que le provocó una fuerte herida incisocontusa. El jugador ha sido trasladado a un centro hospitalario para someterse a diferentes pruebas", comunicó el Atlético de Madrid en un escrito a través de sus redes.