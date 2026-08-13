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"Un problema amplio para nuestro deporte"

El Masters 1000 de Canadá carga contra Carlos Alcaraz, Sinner y Djokovic por su ausencia

Valerie Tetreault, directora del torneo canadiense, ha recalcado el impacto negativo de la ausencia reiterada de los tenistas más prestigiosos del circuito, y pide responsabilidad a la ATP.

Jannik Sinner, Novak Djokovic y Carlos Alcaraz Jannik Sinner, Novak Djokovic y Carlos AlcarazGetty

El Masters 1000 de Canadá no ha contado con la presencia de los tres tenistas más grandes del circuito ATP. Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y Novak Djokovic anunciaron su ausencia del torneo debido a su respectivo estado de salud, lo cual ha provocado una pérdida de atractivo para Montreal.

Tal es así que la propia directora del torneo canadiense, Valerie Tetreault, ha cargado contra ellos y la ATP por la pérdida de prestigio y grandes tenistas este año. "Creemos que la frecuencia de estas bajas de última hora en los últimos años plantea un problema más amplio para nuestro deporte", ha señalado en una entrevista para 'L'Equipe'.

Además, Tetreault ha recordado que esta es la segunda edición consecutiva en la que ninguno de los tres ha estado presente. "Se encuentran entre los más emblemáticos del circuito, y los aficionados esperan, con razón, ver competir a los mejores del mundo", añade la directora.

Por último, Valerie ha confirmado haberse puesto en contacto con la ATP para abordar esta problemática, aunque afirma respetar las decisiones de los jugadores que ponen en valor su salud. "Ya estamos en conversaciones con la ATP para garantizar que este asunto se trate con la debida seriedad. Respetamos sus decisiones y entendemos que, con un calendario tan exigente, la salud de los jugadores debe seguir siendo la prioridad", concluye Tetreault.

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