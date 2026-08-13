Messi vuelve a jugar tras la muerte de su padre pero abre la puerta a su retirada: "Tengo dudas de seguir por mucho más tiempo"

¿Qué ha dicho? El argentino, en un mensaje en redes, afirma "no saber cómo seguir adelante" después del fallecimiento de Jorge Messi. "No puedo creer que te hayas ido. No quiero asimilarlo", ha expresado.

Lionel Messi ha regresado al fútbol con el Inter Miami tras la muerte de su padre, Jorge Messi, quien fue su representante y apoyo durante toda su carrera. En un emotivo comunicado, Messi expresó su incertidumbre sobre su futuro en el deporte y el dolor por la pérdida de su padre, quien no pudo acompañarlo en el último Mundial debido a problemas de salud. Jorge Messi fue fundamental en la vida personal y profesional de su hijo, acompañándolo desde sus inicios en el Barça. Messi recordó con cariño el apoyo incondicional de su padre, quien fue su guía y confidente.

Lionel Messi ha vuelto a jugar un partido de fútbol. Ha vuelto al verde después del Mundial, de esa final jugada contra España en el MetLife, y después de la muerte de su padre Jorge Messi. Después del fallecimiento de Jorge Messi, de quien además de ser su progenitor ejerció como representante y le acompañó hasta Barcelona para poder enrolarse en las filas del Barça tras pasar por la cantera de Newell's. Después de perder a quien le acompañó durante toda su vida a nivel personal y profesional.

El argentino, que regresó con un Inter Miami con el que tiene contrato hasta 2028, ha afirmado "no saber cómo seguir adelante" en un comunicado en redes sociales. "Lo único que hice fue jugar al fútbol. Ahora tengo bastantes dudas sobre si seguiré haciéndolo por mucho más tiempo", ha compartido.

"Estuviste a mi lado desde el principio. Estábamos tan cerca del final... ¿por qué no aguantaste un poco más para que pudiéramos terminarlo juntos?", ha expuesto el ocho veces Balón de Oro.

Y es que su padre fue clave tanto en su carrera deportiva como en su vida personal. Actuando como su agente y representante, Jorge Messi acompañó a su hijo allá donde iba salvo en ese Mundial de EEUU, Canadá y México que se perdió, con las posteriores informaciones sobre su estado de salud. "No puedo creer que te hayas ido, no logro asimilarlo. No quiero asimilarlo. Me cuesta tanto imaginar que no volveré a verte, que no vamos a hablar más", ha dicho.

"Sé que sufrías. Que esto es lo mejor... pero te fuiste demasiado pronto. Aún nos quedaba mucho por disfrutar juntos. No dejabas de pedir que jugara el último Mundial, pero unos días antes tu salud empeoró. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá seguía diciéndome que mejorarías y que estarías bien para viajar. Te decía que llegaríamos a la final para que pudieras venir", ha expresado.

"Ahí me di cuenta de lo grave que era"

Messi ha continuado hablando de ese Mundial: "Cuando terminaba un partido, esperaba tu mensaje y no llegaba. Ahí me di cuenta de lo grave que era todo. No dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible para darte tiempo, pero llegamos a la final y no pudiste estar allí. Quería ganarla para llevártela pero no pude. Las piernas no me dieron para más. Al volver pensaste que perdimos la final en los penaltis.

"Te cuento esto porque era lo único de lo que no podíamos hablar. Todo lo demás ya lo sabías. Hablábamos a diario y nos veíamos siempre que podíamos", ha contado.

Porque Messi ha perdido a quien le ha acompañado durante todo el camino: "No sé qué voy a hacer sin ti. Estuviste a mi lado desde el comienzo. Sé que tu felicidad era ver a tu familia bien y sobre todo de verme jugar sin que los demás se enterasen. Siempre fue así. Me llevabas a cada entrenamiento nada más llegar del trabajo. Nunca te perdiste un solo partido".

"Fuiste padre, amigo y representante. Siempre fuiste la persona que debías ser en cada momento y nunca te equivocaste. A pesar de algún que otro reproche o discusión siempre tuviste razón. Al final las cosas siempre sucedían tal y como decías. Te voy a echar de menos, pero siempre estarás presente. Descansa en paz y cuídanos desde allá arriba igual que lo hacías aquí. Gracias por todo. Te quiero, papá", concluye Messi.

Messi, de vuelta

En su regreso, Messi saltó al campo en la segunda parte del encuentro ante el León y despertó una inmensa ovación en la afición de Miami presente en el estadio, agitando un encuentro bastante soso tras el primer acto.

Con su salida, el equipo de Florida buscó la clasificación para la siguiente ronda de la Leagues Cup, pero fue el León mexicano el que remontó con goles de Arcilla para el definitivo 2-3.

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