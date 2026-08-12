El eclipse total de Sol emociona a España al dejar un anochecer anticipado y breve en una jornada para la historia

Los detalles La España rural es el lugar donde mejor se ha apreciado el eclipse, pero no el único. Miles de personas se han congregado en diferentes puntos para contemplar un fenómeno para el recuerdo.

El reciente eclipse total de Sol ha sido un evento memorable para miles de personas en España, quienes experimentaron un anochecer anticipado y pasajero. En Ponferrada, Madrid, la Alhambra de Granada, el monte Artxanda en Bilbao y la albufera de Valencia, la gente se reunió para vivir este fenómeno astronómico único. Un Airbus de Iberia, con el meteorólogo Francisco Cacho a bordo, persiguió el eclipse desde el aire, ofreciendo a sus pasajeros una vista privilegiada. En Villalibado, Burgos, la NASA alquiló el pueblo para estudiar el comportamiento de los murciélagos. Aunque el eclipse duró apenas dos minutos, dejó una impresión duradera.

La sensación de vivir un momento histórico ha llenado de emoción a quienes han mirado hacia el cielo en algún momento durante el eclipse total que ha provocado un anochecer anticipado y pasajero ante el asombro de miles de personas, ha terminado poco después de las 20:33 hora peninsular.

Durante algo más de un minuto todos hemos mirado al mismo lugar. Con telescopios y cámaras para verlo de cerca o con las gafas puestas para hacerlo desde la distancia miles de personas han llenado Ponferrada de ilusión durante el eclipse.

En Madrid cientos de personas han subido a los puntos más altos de la ciudad para vivir —como ha dicho un hombre— "una tarde inolvidable" al presenciar un fenómeno astronómico único que se ha vivido en diferentes puntos de España.

Otros han escogido sitios tan mágicos como la Alhambra de Granada o el monte Artxanda, en Bilbao, donde cientos de personas lo han disfrutado con la ciudad a sus pies. Se ha visto también la emoción en Santiago de Compostela y aplausos en la albufera de Valencia mientras el Sol se escondía detrás de la Luna.

Aunque el eclipse ha durado un poco más de un minuto, se quedará para siempre en nuestro recuerdo.

Un avión de Iberia persigue el eclipse desde el aire

Algunos privilegiados —unos pocos— han podido alargar ese momento y disfrutar del eclipse total como nadie. Lo han hecho desde un Airbus de la compañía Iberia que ha perseguido el eclipse desde el aire. El meteorólogo de laSexta Francisco Cacho ha sido uno de esos privilegiados.

"El avión se ha quedado mudo, todos agolpándonos en un lado mirando con atención por las ventanas", ha dicho Cacho desde ese avión a 10.000 metros de altitud, desde donde ha asegurado que se ha visto con una "nitidez insuperable".

Con permiso de los que están en tierra, los pasajeros de ese vuelo han podido vivir el eclipse como nadie más lo ha visto. Mientras que en tierra como máximo han podido ver un minuto y 48 segundos de eclipse, a bordo de ese Airbus han tenido algo más de dos minutos, como han contado dos científicos a bordo, que han resaltado que ha sido "la mayor duración de toda la Península Ibérica".

Ambos han formado parte, desde el cielo, de un acontecimiento histórico. "Nosotros muy nerviosos y aquí el amigo que lleva el telescopio, ¡imagínate!", han agregado.

Se trata de un vuelo diseñado para perseguir el eclipse. Ha despegado desde Madrid y ha seguido una ruta diseñada para ofrecer las mejores condiciones de observación sobre Palencia.

A bordo, entre otros pasajeros, investigadores para realizar mediciones de la morfología, es decir de la forma, del Sol. Para ello, han contado con la ventaja de sobrevolar las nubes y así tener las vistas más espectaculares.

La España rural, el mejor lugar para verlo

La España rural es el lugar donde mejor se ha apreciado el eclipse. Por eso la NASA ha alquilado todo un pueblo para seguir este acontecimiento histórico. Se trata de Villalibado, en Burgos.

Desde allí, los científicos han señalado a laSexta que lo que más van a estudiar durante el eclipse era el comportamiento de los murciélagos que, efectivamente, salen cuando el Sol se pone.

Además de ese pueblo con solo dos habitantes, la NASA está haciendo su retransmisión oficial minuto a minuto desde Ponferrada, en León. Allí se han juntado cerca de 20.000 personas.

Pero el punto más oficial del eclipse está en el Observatorio de Yebes, en Guadalajara, que ha sido el lugar elegido por el Gobierno para seguir el fenómeno. Allí, entre otros, ha estado la ministra de Ciencia, Diana Morant, y los astronautas españoles Sara García y Pablo Álvarez.

Y la otra cara de la moneda está en Cantabria, donde las nubes finalmente no han permitido ver el eclipse. Los congregados en el mirador de Peña Cabarga, que podría haber sido uno de los mejores lugares para presenciarlo, se tendrán que conformar con "verlo en televisión", como ha dicho un hombre desde allí con humor.

Según datos del Instituto Geográfico Nacional, Formentera ha sido el último punto en despedir el eclipse total, a las 20:33:58 hora peninsular.

Aunque en ningún punto de España la totalidad ha durado más de dos minutos, este anochecer adelantado ha sido un gran espectáculo —allí donde los cielos han estado despejados— y muy esperado, porque hace más de un siglo que no había un eclipse total de Sol en la península ibérica y Baleares.

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