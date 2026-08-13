Newey detalla el problema que ha causado retrasos en Aston Martin: "Todo empezó a contrapié"

El laureado ingeniero ha explicado el origen de los contratiempos sufridos durante meses, y cómo los ha ido revertiendo poco a poco hasta Hungría, donde experimentaron el primer cambio positivo.

Aston Martin ha pasado de vivir un caos durante meses a presenciar un cambio radical en su rendimiento, gracias a la incorporación de mejoras en el AMR26. Desde el comienzo de temporada hasta el mes de julio, la escudería británica era incapaz de competir con el resto de equipos; sin embargo, la situación ha cambiado por completo.

Con la llegada del GP de Hungría, los de Silverstone han experimentado un "milagro", teniendo en cuenta los múltiples problemas que acarreaban desde enero. En declaraciones recogidas por 'Motorsport', Adrian Newey ha confesado cuál fue el motivo de los retrasos en el equipo, que han derivado en la hecatombe sufrida.

"La realidad es que no había ningún modelo realmente preparado para empezar a trabajar. Tomamos la decisión, acertada o equivocada, de retrasarlo unas dos semanas hasta que nuestro propio túnel estuviera listo, en lugar de empezar en Brackley durante un periodo muy corto para después tener que trasladarnos otra vez", revela el laureado ingeniero.

A su vez, Newey apunta a un comienzo "a remolque", por el cual han perdido ritmo de competición y han tenido que sacrificar muchos fines de semana de carrera. "Fue un proceso de puesta en marcha bastante importante, así que en ese sentido todo empezó a contrapié. Haces lo que puedes y simplemente sigues adelante", añade el británico.

Por último, el ingeniero ha admitido que ha tenido un escaso margen de tiempo para desarrollar el AMR26 y los múltiples conceptos a abordar, como el exceso de peso en el coche y el déficit aerodinámico.

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