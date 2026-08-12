Xavi Hernández, confirmado como nuevo seleccionador de Países Bajos

¿Qué han dicho? El exjugador y entrenador del Fútbol Club Barcelona toma el relevo a Ronald Koeman. Xavi ha llegado a un acuerdo con la KNVB sobre un contrato que se extiende hasta la Copa Mundial de la FIFA 2030", reza el comunicado de la Federación neerlandesa.

Xavi Hernández ha sido nombrado nuevo seleccionador de Países Bajos, sucediendo a Ronald Koeman tras su renuncia por los malos resultados en el Mundial 2026, donde el equipo cayó ante Marruecos. A sus 46 años, Xavi asumirá el cargo con un contrato hasta el Mundial 2030, según anunció la Federación neerlandesa. Su debut oficial será el 24 de septiembre contra Alemania en la Liga de Naciones. Xavi, quien dejó el Barcelona en 2024 tras perder la Liga y ser eliminado en la Copa del Rey y la Liga de Campeones, había expresado su interés en dirigir una selección por motivos familiares.

Xavi Hernández ya tiene nuevo puesto dentro del mundo del fútbol internacional. Este miércoles, el exjugador y entrenador del Fútbol Club Barcelona ha sido confirmado como el nuevo seleccionador de Países Bajos. A sus 46 años, ocupará el puesto de Ronald Koeman.

El catalán ha sido el elegido para este puesto al frente de la selección de fútbol de Países Bajos. Un cargo que estaba vacante desde la renuncia de Koeman tras la eliminación de su equipo en el Mundial 2026, el mismo que ganó España frente a la Argentina de Leo Messi.

"Xavi Hernández ha sido nombrado como el nuevo entrenador principal de la selección masculina de los Países Bajos", ha anunciado la Federación neerlandesa en un comunicado. "El entrenador español de 46 años toma el relevo de Ronald Koeman. Xavi ha llegado a un acuerdo con la KNVB sobre un contrato que se extiende hasta la Copa Mundial de la FIFA 2030", continúa.

Hay que recordar que Koeman había abandonado el cargo de seleccionador nacional, había presentado su renuncia tras los malos resultados de Países Bajos. El equipo cayó frente a Marruecos en dieciseisavos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de este 2026.

Fueron eliminados en la tanda de penaltis. Llevaba al frente del combinado neerlandés desde abril de 2022. "Estamos orgullosos de presentar a nuestro nuevo entrenador. ¡Bienvenido, Xavi Hernández!", publicó además el organismo en redes sociales para hacer oficial la contratación.

24 de septiembre: fecha del estreno de Xavi con Países Bajos

El estreno del español en partido oficial sería el próximo 24 de septiembre frente a Alemania en la Liga de Naciones. Hernández no se ponía al frente de un equipo desde mayo de 2024, cuando fue destituido en el Barcelona después de perder la Liga 2023-2024 frente al Real Madrid y ser eliminado en cuartos de final tanto en la Copa del Rey como en la Liga de Campeones.

El catalán había anunciado, en una entrevista con 'RNE' antes de la final del Mundial, que tenía interés en probar suerte como seleccionador. "Me encajaría a nivel familiar una selección. Un club no me permitiría tanto estar con mi familia, que tengo críos pequeños. Lo digo abiertamente, que me encajaría. Tengo ganas de participar a nivel de entrenador en un Mundial, una Eurocopa, una Copa de África, una Copa de Asia...", desveló entonces.

Coincide que Xavi ya sustituyó a Koeman cuando se puso al frente del banquillo del Barcelona, en octubre de 2021. Entre esa fecha y mayo de 2024, cuando abandonó el cargo en el equipo culé, ganó una Supercopa y una Liga españolas, ambas en 2023.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido