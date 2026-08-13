De la Espriella confirma al menos 265 muertos y 496 desaparecidos por el terremoto en Colombia mientras se agota la 'ventana de vida'

Los detallesEl Gobierno colombiano declara la "emergencia económica" para afrontar la crisis provocada por el terremoto, mientras los equipos de rescate siguen buscando a cientos de desaparecidos y avanzan en la evaluación de los graves daños.

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia ha dejado un saldo de 265 fallecidos, 3.494 heridos y 496 desaparecidos, según informó el presidente Abelardo de la Espriella. Declaró la "emergencia económica" para enfrentar la crisis y anunció la creación de un "fondo milagro" para la reconstrucción de infraestructuras. La tragedia ha afectado a 53.816 personas y destruido 11.347 viviendas, además de dañar 53.526 más. El Gobierno planea medidas de alivio para los damnificados, incluyendo subsidios y ayudas económicas. El epicentro fue en San José del Palmar, en el Chocó, una región vulnerable.

La cifra de fallecidos por el terremoto que sacudió Colombia el lunes ascendió a 265, mientras que 3.494 personas resultaron heridas y otras 496 permanecen desaparecidas, según el último balance divulgado este miércoles por el presidente, Abelardo de la Espriella. Con las labores de rescate entrando en una fase crítica y mientras se agota la 'ventana de vida' para encontrar supervivientes entre los escombros, el Gobierno ha declarado la "emergencia económica" para hacer frente a la devastación causada por el sismo.

"Tenemos 25.872 familias afectadas, 53.816 personas, lamentablemente 265 fallecidos, 3.494 heridos y el número de desaparecidos ha subido de manera alarmante a 496", afirmó el mandatario en una declaración ante los medios en el Palacio de San Carlos, antigua sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, en Bogotá.

El presindete aseguró que la prioridad del Gobierno es localizar a las personas desaparecidas y señaló que los equipos de rescate están desplegados con todos los recursos disponibles, mientras comienza a llegar ayuda internacional para reforzar las labores de emergencia.

El terremoto ha dejado además 11.347 viviendas destruidas y 53.526 dañadas, así como 140 edificios colapsados, 1.819 centros educativos afectados y 631 centros comunitarios con daños, de acuerdo con el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Emergencia económica

"Le informo al país: he decidido hacer uso de la emergencia económica, mecanismo que contempla la Constitución, para poder enfrentar esta crisis como corresponde", anunció De la Espriella.

El presidente explicó que la medida permitirá crear un "fondo milagro" para canalizar recursos destinados a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, viviendas, carreteras y aeropuertos afectados por el terremoto.

El Gobierno trabaja además en un paquete de medidas de alivio para las familias damnificadas, que incluirá el pago de servicios públicos, subsidios de alquiler para quienes hayan perdido sus viviendas, alivios tributarios y financieros y ayudas económicas para los hogares más vulnerables. También se estudian mecanismos de respaldo para comerciantes y pequeños empresarios afectados por la emergencia.

"La afectación es grandísima y requiere de una gran determinación y voluntad política por parte del Gobierno", afirmó el mandatario, quien advirtió de que la tragedia se produce además en un contexto de "crisis fiscal" para Colombia.

El terremoto, de magnitud 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano, tuvo su epicentro en las inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, una de las regiones más vulnerables y con mayores carencias del país.

La emergencia ha dejado hasta ahora 53.816 personas afectadas, mientras los equipos de rescate continúan trabajando en las zonas más golpeadas para localizar a los desaparecidos y evaluar la magnitud de los daños.

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