El incendio de Niebla continúa muy activo y obliga a nuevos alejamientos preventivos en Huelva y Sevilla

Área del embalse del Agrio en la localidad sevillana de Aznalcóllar colindante con el paraje Charcofrío, en la provincia de Sevilla.

Los detalles El incendio forestal afecta ya a más de 31.000 hectáreas, sigue "muy activo" y ha obligado realizar nuevos desalojos en El Madroñuelo y Aznalcóllar (Sevilla) y otros en Escacena del Campo (Huelva).

El incendio forestal en Niebla, Huelva, afecta a más de 31.000 hectáreas y sigue activo, obligando a nuevos alejamientos preventivos en Huelva y Sevilla. La Junta de Andalucía informó que el fuego se concentra principalmente en la zona norte, aprovechando la topografía. Mientras, el incendio en Andújar, Jaén, ha sido controlado y el de Pozo-Lorente, Albacete, extinguido. En Niebla, el operativo avanza en el confinamiento de los frentes activos, usando maquinaria pesada y herramientas manuales. Se han evacuado 718 personas y once carreteras están afectadas. La Unidad Militar de Emergencia apoya las labores de control.

El incendio forestal de Niebla (Huelva), que afecta ya a más de 31.000 hectáreas, continúa "muy activo" y ha obligado en la jornada de este miércoles a que se ordenen nuevos alejamientos preventivos en la provincia onubense y en la de Sevilla.

Así lo ha informado la Junta de Andalucía tras la última reunión este miércoles del Comité de Operaciones en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de este incendio, en la que la dirección de Extinción ha señalado que la actividad más relevante se ha concentrado en la zona norte, donde el fuego ha aprovechado la topografía, en el este, sureste y el noreste.

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía también ha informado en la noche de este miércoles de que se ha controlado el incendio forestal de Andújar (Jaén), en el paraje del Santuario de la Virgen de la Cabeza, mientras que Castilla-La Mancha ha anunciado la extinción del incendio del Pozo-Lorente (Albacete).

Las autoridades han indicado que la baja humedad relativa y el fuerte calentamiento del terreno obligan a mantener la cautela, ya que pueden favorecer nuevas propagaciones y reactivaciones.

En estas tareas participan cinco máquinas, incluidas unidades llegadas de Castilla-La Mancha y Castilla y León, junto con medios propios y el apoyo de la Unidad Militar de Emergencia. Los trabajos se completarán con labores de remate y consolidación en las zonas ya intervenidas, especialmente en aquellos flancos donde el viento soplará en contra del avance del fuego y ofrecerá mejores condiciones de seguridad para los equipos.

Alejamiento preventivo y carreteras cortadas

El número de personas en alejamiento preventivo desde el inicio de la emergencia asciende a 718, de las que 524 corresponden a la provincia de Huelva y 194 a la de Sevilla. Durante esta jornada se han sumado 24 personas de El Madroñuelo y 13 de Aznalcóllar, en Sevilla, y otros diseminados de Escacena del Campo (Huelva).

Por otro lado, continúan afectadas al tráfico once carreteras: la HU-3106, desde el cruce con la A-472 hasta La Florida; la A-493, entre Valverde del Camino y La Palma del Condado; la HU-5104, desde la N-435 hasta Berrocal; la HU-4103, entre La Palma del Condado y el cruce con la HU-5104; y la HU-6104, a la entrada de Berrocal.

También están afectadas la SE-6400, entre El Álamo y El Madroño; la HU-6106, entre Nerva y El Madroño; la SE-6402, entre La Aulaga y El Madroño; la SE-5400, entre El Álamo y Villargordo; la SE-538, entre Aznalcóllar y El Álamo, y la HU-6108, entre Paterna del Campo y Tujena.

Este jueves el alcalde de Aznalcóllar (Sevilla), Juan José Fernández, ha hecho un llamamiento a la calma a sus vecinos tras el desalojo ayer de dos núcleos por la cercanía del incendio de Niebla (Huelva), y tener en preaviso a tres más por si es necesario desalojarlos en esta jornada.

En un mensaje en sus redes sociales, Fernández ha señalado que todo el ganado de las zonas afectadas, unas 250 cabezas, "ha sido desalojado y se encuentra a salvo", en las zonas de Cañada Alta y Cañadahonda, que han sido desalojadas.

Asimismo, permanecen en situación preventiva y preavisados los cortijos de Campillo, Torrilejos y La Navarra por si hay que realizar el desalojo este jueves. Por el momento, ha añadido, con respecto a la población, el incendio permanece contenido en las mismas zonas afectadas durante la noche, "en el entorno de Doña Austria, y no ha saltado la carretera de El Álamo", y se está trabajando con medios terrestres, "realizando labores de control y establecimiento de líneas de defensa junto a la carretera".

El alcalde de Aznalcóllar ha reiterado a los vecinos "que mantengan la calma", sigan las indicaciones de los servicios de emergencia "y permanezcan atentos a los canales oficiales de información".

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