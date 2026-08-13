La inflación sube en julio al 3,6%, la tasa más alta en dos años, por el alza de los carburantes y la electricidad

Los detalles El INE explica que en julio subieron de los precios de la vivienda como consecuencia del encarecimiento de la electricidad y, en menor medida, del gas y los combustibles líquidos, así como el transporte, debido al incremento de los precios de los combustibles.

En julio, el Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó cuatro décimas, alcanzando un 3,6% interanual, su nivel más alto desde mayo de 2024, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este incremento, impulsado por el encarecimiento de electricidad, gas y combustibles, marca cinco meses consecutivos con tasas superiores al 3%. El gasóleo subió un 15,7% interanual, superando el umbral previsto, lo que activa una rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos a 20 céntimos por litro en septiembre. La inflación subyacente se situó en el 3%, mientras que el IPC armonizado alcanzó un 3,9% interanual.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó cuatro décimas su tasa interanual en julio, hasta el 3,6%, su cifra más alta desde mayo de 2024, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha revisado al alza en una décima su estimación preliminar, situada en el 3,5%. El dato de julio hace que la inflación acumule cinco meses consecutivos con una tasa interanual superior al 3%.

El INE detalla que el encarecimiento de la electricidad, el gas y los combustibles impulsaron los previos de la vivienda y, en menor medida, el del transporte en el último mes. El Ministerio de Economía señala que el gasóleo registró una subida interanual del 15,7% en julio, siete décimas por encima del umbral previsto por el Gobierno en el decreto de medidas para contener el impacto de la guerra en Irán.

Al superarse ese umbral, se activa de forma automática la cláusula de salvaguarda del plan de respuesta, de forma que la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicable al gasóleo se elevará a 20 céntimos por litro en septiembre, frente a los 5 céntimos inicialmente previstos para ese mes.

Ese descuento no afectará a la gasolina, que registra una subida interanual del 7,3% y mantiene el calendario ordinario de retirada gradual, con una rebaja de 5 céntimos por litro en septiembre.

La inflación subyacente sube al 3%

Según los datos publicados este jueves por el INE, la inflación subyacente (que recoge los precios sin tener en cuenta los alimentos no elaborados ni los productos energéticos) se situó en julio en el 3%, coincidiendo con el avance preliminar que difundió el organismo a finales del mes pasado y que supone una décima más que en junio.

En términos mensuales, el IPC subió un 0,3% respecto a junio, una décima más de lo esperado, impulsado por el encarecimiento de gasolinas, electricidad y paquetes turísticos. Por el contrario, tanto el vestido y calzado como los alimentos y bebidas no alcohólicas tiraron a la baja de los precios, en el primer caso por las rebajas de verano, y en el segundo, por el abaratamiento de las frutas y frutos de cáscara y de las hortalizas, legumbres y patatas. Con el incremento de julio, la inflación mensual acumula seis meses consecutivos de alzas.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) incrementó tres décimas su tasa interanual en julio, hasta el 3,9%, con una variación mensual del 0,0%.

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