Sinner desvela que Carlos Alcaraz le escribió en el US Open: "Me encantó"

El italiano, que lleva sin jugar desde la final de Wimbledon, ha explicado que varios tenistas se interesaron por él tras ausentarse del último Grand Slam del año.

"Hay que tener cuidado con la muñeca"

En un evento de Allianz celebrado este martes en Milán, Jannik Sinner ha comparecido ante los medios de comunicación tras varias semanas alejado de los focos.

El italiano cayó lesionado durante un entrenamiento tras la final de Wimbledon del pasado mes de julio y desde entonces no ha vuelto a disputar un partido.

Su lesión en la rodilla, tal y como ha explicado, evoluciona favorablemente, pero no puede asegurar con rotundidad que vaya a participar en el Open de Australia en enero.

Tras ausentarse del US Open, el último Grand Slam de la presente temporada, varios tenistas se interesaron por él.

Y entre ellos, cómo no, estaba Alcaraz: "Cuando anuncié que mi temporada estaba acabada, Berrettini y Draper me escribieron de inmediato. Jack también está pasando momentos difíciles, me entiende muy bien. Alcaraz también me escribió, como yo hiciera con él antes. Me encantó".

Sobre el regreso del murciano tras casi cinco meses alejado de las pistas, Sinner afirma que le faltó "un puntito de forma" por lo poco que quiso ver del torneo.

"Carlos ha vuelto de una lesión importante, hay que tener cuidado con la muñeca. Regresó en el US Open y ahí se vio que aún le faltaba un puntito de forma. No vi demasiado, porque quería estar ahí, jugando", ha añadido.