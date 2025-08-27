La llamativa opinión de Jannik Sinner sobre el viral corte de pelo de Carlos Alcaraz

El actual número uno del mundo ha sido preguntado por el atrevido corte de pelo con el que ha aparecido el murciano en el US Open y este ha respondido.

Carlos Alcaraz apareció por Flushing Meadows con un corte de pelo que causó sorpresa a todo el mundo. Por tanto, era una pregunta que había que realizar al otro gran favorito para conquistar el último grande en suelo estadounidense, Jannik Sinner.

El vigente campeón de este Grand Slam ha respondido en la rueda de prensa tras su estreno con victoria ante el checo Vit Kopriva. El italiano fue muy político: "Creo que todo le queda bien. Pero, además, crece muy rápido, por lo que estará todo alineado en dos días".

"Le conviene. Incluso así, se ve bien. Cuando tiene el pelo más largo, le sienta bien también", ha respondido el actual número uno del mundo. Además, el transalpino respondió a la cuestión de si él lo hubiera hecho, lanzando su confesión: "No, honestamente".

Las opiniones del campeón de cuatro Grand Slams han sido recogidas por la cuenta oficial de Instagram del US Open y mencionaron al propio aludido: "Sinner te apoya, Carlos Alcaraz".

Alcaraz no tardó en replicar con sentido del humor, haciendo referencia a uno de los jugadores que más le ha bromeado sobre su nuevo corte de pelo: "Espero que Frances Tiafoe vea esto". La replica del estadounidense a base de emoticonos de la risa demuestra la buena sintonía entre ambos.