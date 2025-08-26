Ahora

Carlos Alcaraz, a corazón abierto: ¿Cómo es su rivalidad con Sinner?

El murciano ha reflexionado sobre la ardua batalla que mantiene con el italiano para dominar el circuito.

Antes de su debut en el US Open contra Opelka, que saldó con victoria sin ceder ningún set, Carlos Alcaraz concedió una entrevista a 'Eurosport'.

Entre otros aspectos, el número 2 del mundo habló sobre la rivalidad que mantiene con el cabeza del ranking ATP, Jannik Sinner.

La última vez que ambos se vieron fue en la final de Masters 1000 de Cincinnati, que terminó con retirada del italiano en la primera manga.

"Me encantan las batallas más difíciles. Siempre que juego contra él sé que va a ser muy duro. Me encanta y lo acepto al principio del partido", explica Carlitos.

De hecho, Alcaraz considera que es algo recíproco: "Pienso que para él también. Cuando nos enfrentamos sabemos que tenemos que jugar nuestro mejor tenis si queremos ganar".

"Estoy muy emocionado por poner en práctica todo lo que he trabajado antes del partido para ganarle. Me encanta cada vez que juego contra él", ha zanjado.

