Carlos Alcaraz explica su corte de pelo viral para el US Open

El murciano se estrenó con victoria ante Reilly Opelka en la primera ronda del torneo estadounidense, pero ha sorprendido a todos con su cambio físico.

Carlos Alcaraz ha vuelto a sorprender con su novedoso corte de pelo. Completamente rapado ha aparecido horas antes de debutar en la pista central del US Open. Le ha dado suerte ya que ha conseguido la victoria sin complicaciones ante el estadounidense Reilly Opelka por 4-6, 5-7 y 4-6.

El de El Palmar ha explicado su ritual con sus cambios en el pelo, un patrón que es habitual al comienzo de los torneos grandes. Ha reconocido que esta vez se le ha ido de las manos: "Simplemente, sentía que mi pelo estaba ya muy largo, así que tenía muchas ganas de cortármelo antes de empezar el torneo. De repente, estaba solo con mi hermano, pero entendió mal la máquina".

"La única manera que había de arreglarlo era afeitarlo por completo, así que es justo lo que hice, de ahí este corte nuevo. La verdad es que no me gusta el pelo. En absoluto, soy el tipo de persona que piensa en solo unos días vuelve a crecer, así que pronto estará bien", ha explicado en la rueda de prensa pospartido.

El campeón de cinco Grand Slams se ha tomado con su característico sentido del humor su nuevo corte: "Cuando se lo muestro a la gente, tampoco es que vea nada raro al hablar del tema, hay personas que les gusta y otras que no les gusta. Me estoy riendo mucho con la reacción de la gente".

"Cuando me vi en la pantalla entrando al estadio, era muy extraño verme tan blanco y sin pelo, espero que me ayudara para ser un poco más rápido", ha zanjado el asunto bromeando. En lo deportivo, Alcaraz ya está en segunda ronda del torneo neoyorkino y le espera el italiano Mattia Bellucci.