Ferrero explica cómo ayudó a Shelton para que derrotara a Carlos Alcaraz

El exentrenador del murciano, que se unirá al estadounidense a partir del Open de Australia, le dio algunas 'pinceladas' en París para tratar de contrarrestar el juego de Carlos.

Si hay alguien que vivió de manera especial la final del Masters 1000 de París entre Carlos Alcaraz y Ben Shelton, ese fue Juan Carlos Ferrero.

El alicantino, por primera vez, tuvo que pensar cómo derrocar al murciano, tal y como ha explicado en declaraciones a 'Marca'.

"Sí que fue extraño, no puedo decir que no lo fuera. Era la primera vez en ocho años que tenía que pensar cosas para ir en su contra. No en contra sino para intentar contrarrestar el juego de Carlos. En ese aspecto fue extraño, pero hay que ser profesional y, a partir de ahora, hay que trabajar al máximo para que Ben mejore en todas sus áreas. A partir de ahí, se ponga quien se ponga delante, intentar llevarse la victoria", ha señalado.

De hecho, antes de la final reconoce que habló con Shelton: "Si, íbamos hablando porque la semana de París decidimos interactuar un poco más. En Basilea fue un poco más ellos dos. Yo les dije que si necesitaba algo podían contar conmigo. Y empezamos a trabajar en la misma línea de cara a los partidos".

Al final, su futuro pupilo claudicó en dos mangas, y 'Juanki' tiene claro qué le faltó para hacer daño a Alcaraz: "Un poco de decisión. Ben juega de una manera agresiva, metiendo presión. Una vez tienes las oportunidades hay que ir a por ellas. Cuando tuvo las oportunidades no acabó de tomar las decisiones correctas de ser lo valiente que debía ser".

"Al final le costó perder el primer set. Y cuando iba por delante en el segundo, un poco lo mismo. Cuando tuvo esa ventaja, no terminó de jugar agresivo. Esto le tiene que servir y creo que es una buena experiencia. En el partido del US Open sí fue más valiente en esos momentos aunque es verdad que en París era una final y tienes un poco más de presión. Hay que lanzarse hacia delante porque es su juego", ha zanjado.