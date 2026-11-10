El jefe de Ducati pide a Márquez que no arriesgue en Portugal: "No interesa ganar"

Davide Tardozzi, jefe de Ducati, dice que Marc ha sacado su "lado contable" y espera poder celebrar el título en dos semanas.

Si Marc Márquez consigue la victoria en la sprint de Portugal será campeón de MotoGP. Pero hay muchas más opciones en las que no necesita quedar primero. Y desde Ducati, su jefe Davide Tardozzi, precisamente le ha pedido eso: que no arriesgue.

En declaraciones a 'AS', Tardozzi habla de Márquez como "un contable": "El contable Márquez ha estado perfecto. Ha pensado y ha hecho bien las cuentas. Ha estado perfecto, una estrategia perfecta. Sabía que Bezzecchi aquí iba más fuerte, así que lo ha gestionado".

Le pide que no arriesgue: "Si gana la sprint es campeón, sí, pero si llega dos puntos delante de Jorge Martín, también. No interesa ganar, ahora interesa el campeonato".

Físicamente sí ve a Marc muy fuerte aunque él ha reconocido que terminó muy cansado en Qatar: "No hay ningún problema en estos momentos. Marc incluso está mejor físicamente que en otras ocasiones, y sabe gestionarse".

"En este momento, en la gestión de su físico, de su cabeza, de los neumáticos, de la moto... No es que sea un nueve o quizás incluso un diez veces campeón del mundo. ¡Es cien veces campeón!", dice el jefe de la marca de Bolonia.

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