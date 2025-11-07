La llamativa reflexión de Nadal sobre Federer y Djokovic: "Roger era más mágico pero Novak..."

El manacorí le dedicó buenas palabras a sus dos máximos rivales en una entrevista en la que también repasó los grandes momentos de su carrera y la importancia de su entorno.

Rafa Nadal sigue siendo una de las grandes figuras del tenis mundial, a pesar de llevar ya alrededor de un año de las pistas. El balear no pierde oportunidad de recordar su legendaria carrera y la de sus máximos rivales, Roger Federer y Novak Djokovic.

Hace poco menos de doce meses, Nadal se estaba despidiendo de una trayectoria histórica en las finales de la Copa Davis con España. Cabe recordar que el combinado nacional perdió en cuartos de final frente a Países Bajos en una eliminatoria en la que se pudo ver visiblemente emocionado al catorce veces campeón de Roland Garros.

Rafa ha recordado la gran rivalidad que tenía con Djokovic y con Federer. En una entrevista para 'Infobae', Nadal ha querido rememorar los puntos fuertes de cada uno en la pista: "Federer ha sido un poquito más mágico y Djokovic ha sido alguien un poquito más trabajado".

"Son dos personalidades distintas, pero que al final tienen una gran pasión y un gran amor por el deporte", ha reconocido Nadal en unas declaraciones en las que también habló sobre la lesión que lastró durante tantos años en su trayectoria.

"He tenido que vivir con ese problema durante toda mi carrera. Esto me ha permitido disfrutar muchísimo más y valorar las cosas buenas que me han ido pasando", aseguró Rafa hablando de la lesión degenerativa en su pie.