Una leyenda del tenis ve aburrida la rivalidad entre Alcaraz y Sinner: "Otros tienen que tomar partido..."

Jimmy Connors, uno de los grandes del tenis mundial, cree que si ningún otro tenista se mete en la pelea tanto Sinner como Alcaraz se repartirán todos los grandes de los últimos años.

Carlos Alcaraz o Jannik Sinner. Jannik Sinner o Carlos Alcaraz. Así se han repartido los últimos Grand Slams. Nadie puede con ellos dos. Y el extenista Jimmy Connors, una auténtica leyenda de este deporte, pone en alerta a sus rivales: o se ponen las pilas y empiezan a disputarles torneos o esto se volverá aburrido.

Así lo ha dicho en el podcast 'Advantage Connors': "Todo se trata de conocer la pista, y creo que los más jóvenes se están volviendo más inteligentes y comprenden mejor lo que significa poder entrar a la pista. Carlos Alcaraz sin duda lo entiende, y desde muy pequeño. Por eso, los mayores como Zverev y Tsitsipas, más vale que se den cuenta rápidamente, porque, si no, estarán mirando a ambos lados: los muchachos de adelante y los de atrás".

"La oportunidad de ganar un Grand Slam se les está cerrando bastante rápido...", advierte.

"Los jóvenes van a tener que mejorar, y lo digo con el mayor respeto, porque si no, solo tendremos un duelo Alcaraz - Sinner, Alcaraz - Sinner, Alcaraz - Sinner. Ha sido así durante los últimos ocho Grand Slams. Roger Federer y Rafa Nadal, de repente, tuvieron a Novak Djokovic, luego a Andy Murray. Hubo alternancias que hicieron el duelo más emocionante, pero se necesita a alguien que tome partido y participe en esta rivalidad", apunta Connors.

También tiene palabras de elogio para un Novak Djokovic que sigue luchando contra el tiempo para alcanzar ese número 25 de Grand Slam: "Es una locura lo de Djokovic, porque solo hay dos jugadores de un nivel superior al suyo. Es una locura".