Sinner avisa a Carlos Alcaraz: "Las respuestas estarán en la pista, no con palabras"

Tras su derrota en la final del US Open y con un potencial reencuentro en Shanghái, el italiano ha respondido al murciano.

En la previa de su debut en el ATP 500 de Tokio, a Carlos Alcaraz le preguntaron por JannikSinner y el número 1 del mundo aseguró que espera que vuelva "todavía más fuerte".

Ese reencuentro, tras la victoria del murciano en el US Open, puede producirse en dos semanas en el Masters 1000 de Shanghái.

Ese 'hype' y las palabras de Carlitos se las han trasladado al italiano antes de arrancar su andadura en el ATP 500 de Pekín, que no ha querido entrar al juego.

"Las respuestas estarán en la pista, no con palabras", ha señalado Sinner en rueda de prensa.

Además, el número 2 del mundo ha valorado positivamente un 2025 en el que ha estado varios meses sancionado, ha perdido las finales de Roland Garros y US Open y ha alzado Wimbledon.

"Ha sido un año especial, con altibajos, pero también de mucho aprendizaje. Estamos trabajando en cosas nuevas y ahora cometo más errores, aunque espero que todo me haga mejorar a medio plazo", ha explicado.