La esclarecedora respuesta de Carlos Alcaraz cuando le preguntan si podrá superar a Djokovic en Grand Slams

El número 1 del mundo ha asegurado que tiene como objetivo sentarse "en la misma mesa que las grandes leyendas".

Durante su comparecencia en rueda de prensa antes de debutar en el ATP 500 de Tokio, a Carlos Alcaraz le preguntaron por el gran objetivo de su carrera.

El murciano, con solo 23 años, suma seis Grand Slams, por lo que es recurrente hablar de si llegará a los números de Federer, Nadal y Djokovic (20, 22 y 24 respectivamente).

El número 1, lejos de meterse más presión, aseguró que a pesar de que quiera entrar en los libros de historia del tenis, no está obcecado con ello.

"Muchas veces me preguntáis cuál es mi objetivo como tenista y siempre digo que me gustaría sentarme en la misma mesa que las grandes leyendas de este deporte, pero no es algo en lo que piense ahora mismo", ha explicado.

De hecho, es bastante esclarecedora su respuesta cuando le plantean si llegará a los números del 'Big Three'.

"Sé que he conseguido cosas importantes hasta ahora, pero no doy nada por sentado y es una incógnita lo que pasará de aquí en adelante. No tengo en mente los 24 Grand Slams de Djokovic ni nada por el estilo", añadió.