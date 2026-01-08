Un legendario entrenador defiende a Carlos Alcaraz y Sinner de las críticas

Patrick Mouratoglou ha defendido a los dos tenistas de aquellos que menosprecian sus logros por no tener una clara y fuerte oposición en el circuito de la ATP.

La dominancia de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner sobre el resto de sus adversarios en el circuito de la ATP se ha presentado como una problemática por diversos expertos y extenistas debido al nulo reparto de Grand Slams con el resto de tenistas.

Personalidades como Rafa Nadal han destacado la necesidad de los dos mejores tenistas del mundo en encontrar el tercero en discordia para que ambos mejoren y puedan disputar una rivalidad al nivel del famoso 'Big Three' en el que estaban Novak Djokovic, Roger Federer y el manacorí.

Sin embargo, un entrenador de grandes tenistas como Serena Williams, Patrick Mouratoglou, ha defendido al español y al italiano de aquellas personas que aseguran que los trofeos ganados por ambos no tienen tanto mérito al no tener una clara y fuerte oposición en pista.

"Comparar épocas en el tenis es tentador. Pero también es uno de los ejercicios más peligrosos. ¡No creo ni por un segundo que los mejores jugadores de hoy sean más débiles o menos peligrosos que los de generaciones anteriores!", comentó Patrick en una entrevista para 'Univers Tennis'.

Sobre la idea del entrevistador de ver a Alcaraz enfrentarse en Roland-Garros a Del Potro, Murray, Djokovic, Federer y Nadal en el mismo torneo, Mouratoglou no está de acuerdo: "Su punto es claro: diferentes épocas, diferentes adversidades. Y aquí es exactamente donde no estoy de acuerdo".

Competencia vigente

Pese al pesimista mensaje que se extiende acerca de que Sinner y Alcaraz no tienen competencia, Mouratoglou desmiente tal afirmación destacando el nivel de sus competidores actuales. "No creo ni por un segundo que los mejores jugadores de hoy sean más débiles o menos peligrosos que los de generaciones anteriores. Son jugadores enormes. Y ni siquiera estoy seguro de que alguien de la generación anterior pudiera vencerlos con regularidad", añade el prestigioso entrenador.

Por último, Patrick ha señalado que es "injusto" que se afirme que los mejores tenistas del momento comenzaron a ganar grandes torneos cuando el 'Big Three' se retiró o perdió su nivel.

"Otro punto importante: Alcaraz y Sinner no empezaron ganando porque Novak, Rafa o Roger desaparecieran. Vencieron a Djokovic con 23 Grand Slams para empezar a ganar majors. Cuando Novak ganó tres Grand Slams en un solo año y llegó a la final del cuarto, el que perdió… lo perdió contra Alcaraz", concluye Mouratoglou.