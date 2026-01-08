La juventud eterna de la mascota virtual: el Tamagotchi cumple 30 años y sigue cautivando a generaciones con su cuarto resurgir

¿Por qué es importante? Salió al mercado en 1996 y se coló en los hogares de todo el mundo haciendo las veces de mascota virtual.

Uno de los dispositivos tecnológicos que marcó el final de la década de los 90, además de las Game Boy, las Play Station o los ordenadores, fueron los Tamagotchi, unos pequeños aparatos en los que muchos de los que no pudieron tener mascota durante su infancia vieron satisfecho su anhelo. Solo había que darle de comer, lavarlo y dejarle descansar, sin embargo, constantemente se nos moría. En 2026 cumple 30 años y dicen sus creadores que está en su cuarto resurgir.

Fue en 1996 cuando Bandai sacó al mercado una pequeña consola en la que se podía apreciar un cúmulo de píxeles al que le poníamos nombre, podía ser chico o chica e incluso se podía reproducir. "Recuerdo que era darle de comer, básicamente, era como tener una mascota, pero virtual", ha señalado una chica que no se acordaba que en el Pryca lo podías comprar por 2.990 pesetas.

"Bueno, al final también hay que tener como una pequeña responsabilidad y estaba bien, estaba guay", ha apuntado otra chica. En este sentido, para muchos se convirtió en una mascota que reclamaba que la hicieran caso allí donde estuvieras. "Yo por ejemplo vivo en un piso y no pude tener mascota y el Tamagotchi, pues entretenía mucho", ha recordado una joven.

Por otra parte, el fenómeno no fue algo aislado, se estima que más de 100 millones de personas cayeron en sus redes. Además, no existió un único modelo, sino varios, lo que provocó que esta consola se hiciera presente en varias generaciones. "Sí, sí. En la clase todo el mundo lo tenía", ha indicado otra mujer. Tal fue la fiebre que algunos progenitores tuvieron que tomar cartas en el asunto. "Mis padres lo tuvieron que meter en un armario", ha asegurado otra persona, y es que incluso se llegaron a crear cementerios para estos aparatos.

Sin embargo, este viaje nostálgico no lo es tanto, porque vuelve a estar de moda, de hecho, las nuevas generaciones han encontrado en el Tamagotchi una nueva forma de tener mascotas. Además, sus creadores han querido conmemorar sus 30 años con una exposición en Tokio (Japón).

Con todo, ese pequeño grupo de píxeles ha conseguido que volvamos a seguir pendientes de sus antojos.

