con 52 votos a favor y 47 en contra

Cinco senadores republicanos se suman a los demócratas contra la acciones militares de Trump en Venezuela y este estalla: "Nunca deberían volver a ser elegidos"

Entre líneas... En el Senado de EEUU ya no se fían de Trump ni siquiera en las filas republicanas, como muestra que hasta cinco senadores republicanos se hayan sumado a los demócratas para impedirle usar la fuerza militar "dentro o contra Venezuela" a menos que obtenga la aprobación previa del Congreso.

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Casa Blanca.
En el Senado de Estados Unidos no se fían de Trump ni siquiera en las filas republicanas. Hasta cinco dirigentes de su partido se han unido a los demócratas para aprobar una resolución que impide que el presidente de EEUU tome más acciones militares contra Venezuela sin autorización de la cámara.

El Senado ha respondido este jueves al ataque del presidente estadounidense y ha aprobado, con 52 votos a favor y 47 en contra, la resolución para impedirle usar la fuerza militar "dentro o contra Venezuela" a menos que obtenga la aprobación previa del Congreso después de que el republicano insinuara que podría haber una segunda ola de ataques en el país latinoamericano.

Sin embargo, la propuesta ya aprobada, impulsada por el senador demócrata Tim Kaine, no es vinculante. Esto se debe a que tiene que ser aprobada por ambas cámaras y, aunque así sea, Trump tiene derecho a veto. De esta forma podría quedarse en una expresión de que el poder legislativo no está conforme con las acciones del presidente estadounidense en Venezuela

Y esta limitación no le ha sentado nada bien a Trump. El presidente de EEUU ha utilizado sus redes sociales para cargar contra los senadores republicanos que han apoyado (y han resultado claves) la resolución. "Los republicanos deberían avergonzarse de los senadores que acaban de votar con los demócratas en un intento de quitarnos los poderes para luchar y defender a los Estados Unidos de América", ha escrito en Truth Social.

A continuación, ha señalado directamente a estos senadores republicanos: "Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul, Josh Hawley y Todd Young nunca deberían volver a ser elegidos para el cargo".

"Esta votación dificulta en gran medida la autodefensa y la seguridad nacional estadounidenses, impidiendo la autoridad del presidente como comandante en jefe. En cualquier caso, y a pesar de su estupidez, la Ley de Poderes de Guerra es inconstitucional, violando totalmente el Artículo II de la Constitución, como todos los Presidentes, y sus Departamentos de Justicia, han determinado ante mí", ha remarcado.

