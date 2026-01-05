La sorprendente declaración de una leyenda del tenis sobre Alcaraz y Sinner: "Han salvado..."

Mark Woodforde, extenista australiano y ganador de 12 Grand Slams y dos medallas olímpicas, se ha deshecho en elogios hacia los dos mejores tenistas del mundo y los sitúa al nivel del 'Big Three'.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner apenas llevan ocho años como profesionales y, pese a su corta edad, ya son los máximos referentes del tenis masculino en activo. Con seis Grand Slams para el español y cuatro para el italiano, ambos dominan su categoría desde hace pocos años tras el retiro de Rafa Nadal y Roger Federer.

Con Nadal y Federer fuera de la competición, muchas personalidades y exjugadores pensaban que el nivel masculino decaería; sin embargo, ha pasado todo lo contrario. Entre las personas que temían la retirada del español y el suizo se encuentra Mark Woodforde, ganador de 12 Grand Slams y dos medallas olímpicas con Australia.

El australiano ha confesado sentirse asombrado ante el nivel de juego que ofrecen Alcaraz y Sinner desde sus inicios, hasta tal punto que asegura que ambos han "salvado" al tenis masculino tras el reinado del célebre 'Big Three'.

"El éxito de esos tres, Nadal, Djokovic y Federer, nos malcrió durante mucho tiempo. Había preguntas legítimas que el circuito masculino se planteaba sobre cómo sería la temporada cuando se detuvieran. Pero la rápida incorporación de Alcaraz y Sinner ha sido un gran impulso para el tenis masculino", explica Woodforde.

Pese a que el nivel del tenis masculino no ha decaído, Mark destaca que la superioridad del español y el italiano es una "pesadilla" para el resto de tenistas: "También es una gran pesadilla para algunos jugadores porque tienen que reajustar nuevamente su plan de juego para intentar combatir a estos dos fantásticos campeones".

El relevo del 'Big Three'

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner son los mejores tenistas del momento, y todo apunta a que repetirán los éxitos y el dominio de Nadal, Federer y Novak Djokovic, un hecho que Woodforde no descarta. "Estos dos serán comparados con la generación anterior, compuesta por Djokovic, Nadal y Federer", apuesta el dodecampeón de Grand Slam.

"La acumulación de Grand Slams que acumularon esos jugadores fue extraordinaria, pero debo decir que me deja sin aliento ver a Alcaraz y Sinner en directo a pie de pista. Me alegro de que mi carrera terminara hace más de 20 años y no tuviera que lidiar con eso", concluye Woodforde sobre la hegemonía de Alcaraz y Sinner.