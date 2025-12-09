Un legendario entrenador señala al tenista que puede hacer frente a Sinner y Alcaraz: "Tiene potencial"

Patrick Mouratoglou, exentrenador de Serena Williams, ha destacado a Jack Draper, número 10 del mundo, como el tenista capaz de romper la hegemonía del español y el italiano.

La rivalidad entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner acapara todos los focos en el mundo del tenis. Los tenistas número 1 y 2 del ranking ATP son los claros favoritos a conquistar todos los Grand Slams del año, y por el momento no hay un tercer tenista en discordia que les pueda hacer frente.

Una leve problemática que comentó Rafa Nadal en relación con la necesidad de ambos de tener a alguien que "les apriete un poquito", al igual que tuvo el manacorí con Roger Federer antes de la llegada de Novak Djokovic. "Sería bueno también para ellos sentir que necesitan jugar bien para llegar a las finales", añadía Nadal en la 'SER' sobre la rivalidad del español y el italiano.

Pese a que actualmente tienen buenos rivales del nivel de Zverev, Tsitsipas, Medvedev, Rune o Djokovic, Sinner y Alcaraz no encuentran dificultad alguna para no disputar un gran torneo entre ellos. Sin embargo, Patrick Mouratoglou, el legendario entrenador de tenistas como Serena Williams, ha desvelado cuál es su tenista predilecto para poder romper dicha hegemonía.

"Lo dije hace varios años, creo que si Jack Draper puede mantenerse libre de lesiones, será uno de los cinco mejores jugadores, sin duda", apunta Mouratoglou en una entrevista para 'ITV'.

Un candidato para el nuevo 'Big Three'

Actualmente, Draper ostenta el puesto número 10 del ranking ATP con un título conseguido este año, pese a jugar solo seis meses a causa de una lesión. El tenista británico es una de las sensaciones del momento, y tal y como apunta el entrenador francés, "tiene potencial" para competir con los más grandes.

"Tiene potencial, sin duda que lo tiene, y posee la mente, que es lo más importante. Es un competidor increíble, con ambición e inteligencia. Me gusta mucho y creo que tiene un gran juego con mucha potencia", añadía Patrick sobre Draper.

Sin embargo, Draper, al igual que otros tenistas como Djokovic, está lastrado por las lesiones, las cuales le han impedido mostrar todo su potencial. "Su principal problema son las lesiones, y aunque solo jugó seis meses del año... estuvo entre los 10 mejores. Eso dice mucho de lo bueno que es si se mantiene libre de lesiones", concluía Mouratoglou.