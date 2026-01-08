Cercada, rodeada y sin atropellar a nadie: así fue el asesinato del ICE a Renee Nicole Good en Minneapolis

¿Por qué es importante? Los medios de comunicación están investigando las imágenes para dilucidar qué pasó exactamente. Tenía 37 años, era poetisa y madre de tres hijos.

Los medios estadounidenses investigan el asesinato de Renee Nicole Good, una poetisa y madre de tres, a manos del ICE en Minneapolis. Las imágenes muestran cómo varios vehículos federales cercaron a Good, mientras un agente, que grababa con su móvil, se convirtió en el tirador. A pesar de que los agentes le ordenaron salir del coche, Good intentó huir, momento en el que fue disparada. La Administración Trump calificó el incidente como "terrorismo doméstico", alegando que Good intentó atropellar a un oficial. Sin embargo, las imágenes sugieren que el coche no golpeó al agente, quien disparó y luego caminó sin aparentes heridas.

Los medios de comunicación estadounidenses están analizando las imágenes del asesinato a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Renee Nicole Good en Minneapolis (Minnesota), para tratar de saber exactamente qué pasó. Esta mujer de 37 años era poetisa, madre de tres hijos y murió tras recibir tres disparos por parte de un agente.

Según las imágenes que se han captado del momento, varios vehículos federales cercaron a esta mujer. Por detrás y a pie, se acercó un agente que estaba grabando todo con su móvil, posteriormente se convertiría en el tirador. Al mismo tiempo, por un lado, otro agente rodeó a la víctima. Por el otro, dos oficiales se bajaron del coche patrulla y le pidieron a Renee que se bajara del suyo. "Salga del maldito coche", le gritaron.

Asimismo, al ver que ella no obedecía sus órdenes, trataron de abrirle la puerta. Acto seguido, la mujer dio marcha atrás girando el vehículo, tratando de huir hacia la derecha. Es justo en ese momento cuando volvió a aparecer en escena el agente que estaba grabando todo. Ligeramente esquinado, sacó el arma cuando la mujer empezó a acelerar. No obstante, si se observan las ruedas, no apuntaban hacia él, sino en dirección contraria, pero sin más dilación disparó y acabó con la vida de Good.

Por su parte, la Administración Trump ha asegurado que se trata de un acto de "terrorismo doméstico". "Los agentes del ICE le ordenaron repetidamente que saliera del auto y dejara de obstruir a la autoridad, pero ella se negó a obedecer las órdenes. Acto seguido, ella utilizó su vehículo como arma e intentó atropellar a un oficial de la ley", ha señalado la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, al tiempo que ha añadido que "esto se presenta como un intento de asesinato o de causar daño corporal grave a los agentes; un acto de terrorismo doméstico". "El oficial de ICE, temiendo por su vida, la de los otros oficiales a su alrededor y la seguridad del público, realizó disparos efectivos", ha concluido.

Previamente, el presidente de EEUU, Donald Trump, había seguido la misma línea en Truth Social: "La mujer que gritaba era, obviamente, una agitadora profesional, y la mujer que conducía el auto era muy desordenada, obstruyendo y resistiéndose, quien luego atropelló violenta, voluntaria y brutalmente al oficial del ICE, que parece haberle disparado en defensa propia".

No obstante, a pesar de que Trump asegura que el coche golpeó al agente, si se revisan las imágenes desde distintos ángulos, se puede apreciar como el oficial ya se encuentra a la izquierda del coche, que incluso pasa a cierta distancia de él. Sus disparos hicieron que la víctima se estrellara a pocos metros. A continuación, el tirador volvió a la escena y se le pudo ver caminando normal, sin heridas, ni cojera.

Igualmente, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha defendido este jueves la actuación de los oficiales. "Vosotros, los medios, mucha gente en esta sala habéis estado mintiendo sobre este ataque. Ella intentó atropellar a un hombre con su coche. Él disparó de vuelta. Él se defendió. Todos los que habéis estado repitiendo la mentira de que esta mujer era una inocente ciudadana que había salido a dar una vuelta por Minneapolis cuando un agente del ICE le disparó, deberíais avergonzaros de vosotros", ha expresado.

