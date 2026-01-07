La predicción de un exnúmero uno sobre el futuro de Carlos Alcaraz sin Ferrero

Greg Rusedski apunta a la ruptura entre el tenista y su entrenador como la pérdida de "un segundo padre para él", y presagia que el murciano podría experimentar una "turbulencia emocional" este año.

La temporada 2026 está a punto de comenzar para Carlos Alcaraz. El tenista español se enfrentará el próximo 10 de enero contra Jannik Sinner, en el que será su último partido de pretemporada antes de aterrizar en Melbourne para jugar el Open de Australia.

El murciano parte con buenas sensaciones después de disputar varios partidos en el mes de diciembre con tenistas de la talla de Frances Tiafoe o Joao Fonseca, aunque su ruptura con el que ha sido su entrenador durante siete años y con el que ha ganado todo, Juan Carlos Ferrero, ha causado una conmoción total.

El motivo de la separación entre Alcaraz y Ferrero aún se desconoce, aunque todo apunta a discrepancias alrededor del contrato del técnico. El valenciano ha sido el mayor baluarte en la carrera de Carlos, y sin él se desconoce lo que deparará su futuro.

Sobre cómo Alcaraz afrontará el primer Grand Slam del año, y el más complicado para el murciano, ha hablado un exnúmero uno del mundo. En concreto, Greg Rusedski ha destacado que el hecho de que Ferrero ya no se encuentre en el equipo de Carlitos es "una gran pérdida".

"Todavía no estoy seguro, pero siento que es una gran pérdida perder a Juan Carlos Ferrero. Y no solo es un gran entrenador, sino que a veces fue casi como un segundo padre para él", recalca Rusedski, señalando la importancia de Ferrero en la trayectoria de Alcaraz.

El futuro del tenista español es prometedor debido a su corta edad y gran nivel de juego; sin embargo, esta separación puede llegar a causarle una "turbulencia emocional" durante el Open de Australia.

"Eso causa turbulencia emocional porque cuando tienes una pequeña duda, o cuando no estás jugando de la manera correcta, ¿tienes a esa persona fuerte en tu esquina para decir lo que se necesita? Muy pronto descubriremos si la división entre ambos es tan perjudicial como creemos", concluye el ganador del US Open de 1997.