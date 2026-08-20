"Es un jugador increíble": Cobolli reconoce el talento de Rafa Jódar tras vencerle en Cincinnati

El italiano remontó un exigente partido ante el de Leganés, que no fue capaz de resistir ante un "grandísimo" Flavio Cobolli, como se definió el propio jugador tras el duelo.

"Uno de los nombres que más suena en el circuito"

Rafa Jódar ha caído en el Masters 1000 de Cincinnati ante Flavio Cobolli. El leganense empezó ganando el partido, pero después de que el italiano se hiciera con el 'tie break' el segundo set, completó la remontada en el último torneo antes del US Open.

Tropiezo del tenista de 19 años en Ohio, que se enfrentaba a una prueba de alto nivel en los octavos de final del torneo. Su contrincante cerraba el 'top' 10 del ranking ATP, siendo undécimo el español. Tras el duelo con Jódar, el italiano dejó unas interesantes reflexiones en rueda de prensa, después de alcanzar los cuartos de final y ascender hasta el octavo puesto del circuito.

"La clave hoy creo que fue mi actitud en la pista, la manera en la que luché en la pista y no di nada por perdido fue lo que mejor hice... A veces tengo que recordarme a mí mismo que soy un grandísimo jugador de tenis", analizó el italiano para 'Tennis Channel'.

Aunque también se detuvo un momento para alabar a su rival y felicitarle por el increíble nivel que está mostrando en su año debut: "Jugamos durante tres horas a un altísimo nivel, y me enfrenté a uno de los nombres que más suena en el circuito ahora mismo. Es un chico increíble, un jugador increíble. Le deseo lo mejor para el futuro... pero no hoy".

Un pequeño contratiempo en el camino de Rafa, que estará a finales de agosto en Nueva York para pelear por su primer 'Grand Slam'. Jódar ya sabe lo que es ganar un US Open, se impuso en la edición 'junior' en 2024 y ahora buscará confirmar su meteórico ascenso en el tenis de élite en un torneo donde la presencia de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner continúa aún en el aire.

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