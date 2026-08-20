El príncipe Harry y Meghan regresan a Reino Unido con sus hijos seis años después

El príncipe Harry de Gran Bretaña junto a su esposa Meghan, duquesa de Sussex, en una imagen de archivo

Los detalles Según 'The Telegraph', la pareja no residirá en una vivienda de la realeza y seguirán sin desempeñar funciones oficiales, tal como acordaron con la difunta reina Isabel II cuando se marcharon en marzo de 2020.

El príncipe Harry y Meghan Markle planean regresar al Reino Unido con sus hijos Archie y Lilibet, seis años después de dejar sus funciones reales y mudarse a Estados Unidos. Aunque no residirán en una vivienda de la realeza ni retomarán roles oficiales, los niños comenzarán la escuela en septiembre. Desde su traslado a California, Harry y Meghan han criticado a la familia real en entrevistas y documentales, lo que ha tensado sus relaciones familiares, especialmente con el rey Carlos y el príncipe Guillermo. A pesar de las tensiones, las relaciones con el rey han mejorado ligeramente. En Estados Unidos, la pareja ha firmado acuerdos mediáticos, con resultados variados, manteniendo el interés público en su historia.

El príncipe Harry y su esposa Meghan planean regresar al Reino Unido este mes, seis años después de haber dejado sus funciones reales y haberse trasladado a Estados Unidos, según informaron diversos medios el miércoles.

Los duques de Sussex se mudarán desde California al Reino Unido por un periodo prolongado junto al príncipe Archie, de 7 años, y la princesa Lilibet, de 5; los niños comenzarán la escuela allí en septiembre, según reportaron la revista 'People' y el periódico británico 'The Telegraph'.

No hubo comentarios por parte del portavoz de Harry ni del Palacio de Buckingham; sin embargo, una fuente cercana a la pareja confirmó la veracidad de las informaciones.

Según 'The Telegraph', la pareja no residirá en una vivienda de la realeza. Seguirán sin desempeñar funciones oficiales, tal como acordaron con la difunta reina Isabel II cuando se marcharon en marzo de 2020.

Harry se casó con Meghan Markle en una ceremonia en el Castillo de Windsor en 2018, y se esperaba que su unión con la ex actriz —cuya madre es negra— revitalizara la histórica institución.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a surgir fisuras en su relación con el resto de la familia real. Dos años después, en marzo de 2020, anunciaron que abandonarían sus deberes oficiales y se mudarían a Estados Unidos.

Se establecieron en Montecito, una exclusiva zona costera cerca de Santa Bárbara (California); según los medios, la mansión de 16 habitaciones fue adquirida en 2020 por 14,7 millones de dólares.

En los años siguientes, Harry —hoy de 41 años— y Meghan —de 45— criticaron reiteradamente a la familia real y a la monarquía en entrevistas televisivas, en una serie documental de Netflix y, sobre todo, en las memorias de Harry, tituladas 'Spare' (En la sombra).

Durante una entrevista concedida a Oprah Winfrey en 2021, Meghan reveló que un miembro de la familia —al que no identificó— había preguntado cuán oscura podría ser la piel de su hijo Archie. El príncipe Guillermo, heredero al trono y hermano mayor de Harry, respondió negando que la familia real británica fuera racista.

Harry lanzó comentarios especialmente duros contra su padre, el rey Carlos, y contra el príncipe Guillermo, lo que provocó una ruptura total en su relación. Harry también estaba enfadado porque el gobierno británico modificó las medidas de seguridad a su disposición, y afirmó que la falta de protección policial automática le impedía llevar a sus hijos al Reino Unido.

Relaciones familiares tensas

Sin embargo, las relaciones con el rey parecieron mejorar en septiembre, y padre e hijo se reunieron brevemente por primera vez en 20 meses. A Carlos III le diagnosticaron un tipo de cáncer no especificado en 2024. En diciembre pasado, anunció por televisión que había respondido "excepcionalmente bien" al tratamiento y que los médicos estaban reduciendo la dosis.

El mes pasado, Harry, Meghan y sus hijos visitaron Gran Bretaña, y Carlos III vio a sus nietos por primera vez desde 2022. No obstante, si bien el rey agradeció la oportunidad de ver más a los Sussex, según los informes, solo se enteró de los planes de la pareja para regresar a Gran Bretaña el domingo. Aunque la relación entre Harry y el rey haya mejorado, todavía apenas se hablan.

Harry y Meghan se embarcaron en varias aventuras mediáticas desde su casa al norte de Hollywood, firmando acuerdos multimillonarios con Spotify para una serie de podcasts y con Netflix para programación, incluyendo un programa de estilo de vida presentado por Meghan, una ex actriz.

Los proyectos produjeron resultados mixtos. El libro revelador de Harry fue un éxito de ventas, pero su acuerdo para el podcast terminó y el programa de Meghan en Netflix no fue renovado para una tercera temporada. "Creo que no lograron el estatus de superestrellas que querían", dijo Dominic Patten, editor ejecutivo de la publicación de Hollywood Deadline.com.

Sin embargo, mantuvieron al público interesado en su historia en una ciudad llena de celebridades de renombre, dijo Patten. "Él y Meghan han mantenido viva la llama", dijo Patten. "Si se observa la rapidez con la que se desvanecen las carreras en Hollywood, a ese nivel, según ese criterio, han tenido éxito".

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