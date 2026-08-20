Simona Halep se la devuelve a Kyrgios tras su positivo en cocaína: "Nunca patees a alguien..."

La extenista rumana recibió una dura crítica de Kyrgios y ahora se la ha devuelto: "La vida tiene una forma extraña de cambiar las posiciones...".

Nick Kyrgios ha sido suspendido tras dar positivo por cocaína en el Masters de Mallorca de este verano. Y en el circuito se han acordado de sus palabras siempre críticas con algunos compañeros. La extenista Simona Halep se la ha devuelto.

Kyrgios cargó en su momento contra Halep después de que fuera sancionada en 2022 por dar positivo en roxadustar.

"Yo funciono con plátanos y coca cola en batallas de 5 sets. Y mi récord en ellas habla por sí solo. Tal vez los jugadores deberían dejar de tomar mierda turbia. Mírate al espejo al final del día y di sí, lo hice bien. No es difícil", dijo el australiano.

Y ahora la rumana ha respondido a través de sus redes sociales: "Nunca patees a alguien cuando está en el suelo. La vida tiene una forma extraña de cambiar las posiciones".

"Es una forma aún más extraña de revelar la diferencia entre un accidente y una elección", cierra la extenista rumana.

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