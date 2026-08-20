Al menos 12 muertos y 34 heridos en un ataque ruso a gran escala contra Kyiv

Un almacén de alimentos arde tras ser alcanzado por un ataque con misiles rusos, en la región de Kyiv, Ucrania, el 20 de agosto de 2026.

Los detalles El alcalde de la ciudad, Vitali Klichkó, ha informado en su último informe que, por el momento, tiene constancia de doce muertos en Kyiv.

Un ataque masivo ruso en Kyiv dejó al menos doce muertos y 34 heridos, según informaron las autoridades ucranianas este jueves. El alcalde de la ciudad, Vitali Klichkó, confirmó el número de fallecidos en su último informe. Por su parte, el Servicio Estatal de Emergencias reportó la cifra de heridos. La situación en la capital ucraniana sigue siendo crítica tras este nuevo episodio de violencia en el conflicto en la región. laSexta ofrece cobertura continua sobre los acontecimientos internacionales para mantener informados a sus lectores sobre la actualidad y el mejor contenido disponible.

Al menos 12 personas han muerto y otras 34 han resultado heridas en un ataque masivo ruso contra la capital ucraniana, Kyiv, según han informado este jueves las autoridades.

"Por el momento se tiene constancia de doce muertos en Kyiv", ha escrito el alcalde de la ciudad, Vitali Klichkó, en su último informe, mientras el Servicio Estatal de Emergencias ha cifrado el número de heridos en 34.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado este jueves que durante la pasada noche su Ejército lanzó un ataque masivo con misiles y drones contra empresas del complejo industrial militar ucraniano, centros logísticos y almacenes de combustible y lubricantes en Kyiv y su región.

El anuncio ruso ha llegado justo después de que las autoridades ucranianas informaran de que un ataque masivo ruso contra la capital de Ucrania.

"Durante la pasada noche, las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque masivo con armas de alta precisión de emplazamiento terrestre, aéreo y naval, así como con drones de largo alcance contra instalaciones del complejo industrial militar, un centro logístico y almacenes en la ciudad de Kiev y la región de Kyiv", ha señalado en Telegram el mando castrense ruso.

En particular, Defensa ha indicado que los misiles rusos alcanzaron instalaciones de la empresa Fire Point, "que producía componentes para drones de ataque de largo y medio alcance, y que ensamblaba y almacenaba propulsores para misiles de crucero Flamingo".

Además, ha atacado los almacenes de la empresa Ukrspetssystems, especializada en la fabricación de piezas y componentes de drones de largo y medio alcance, incluyendo drones de ala fija, además de "una planta de ensamblaje de la industria aeronáutica" ucraniana.

También ha atacado instalaciones de la empresa aeronáutica estatal Antonov, especializada en la producción de los drones de largo alcance An-196 Liuti, además de otros tipos de aeronaves tripuladas.

Entre los objetivos alcanzados en la capital ucraniana, Defensa también ha asegurado haber destruido un depósito de municiones "con bombas aéreas termobáricas M-900, minas antitanque y municiones para drones del tipo Baba Yaga".

En la región de Kyiv los militares rusos atacaron el centro logístico de Martusovka, perteneciente al Grupo Zamler, que "almacenaba y distribuía bienes de doble uso, incluyendo material para la producción de drones de largo y medio alcance, sistemas robóticos y sistemas de guerra electrónica".

En Brovari, periódicamente atacada por las fuerzas rusas, alcanzaron un depósito con mas de 8.000 metros cúbicos de combustible y lubricantes destinados al Ejército ucraniano. Finalmente, Defensa ha señalado que también atacó almacenes con equipamiento bélico en los puertos de Chornomorsk y Yuzni, en la sureña región de Odesa, a orillas del mar Negro.

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