Sol critica la "persecución" a Ayuso por su mudanza mientras evita aclarar por qué se compró el 'ático secreto' de Chamberí

Los detalles M.Á.R. defiende que "es la primera vez que ve que se persigue dónde vive un político" sin mencionar el ático de la discordia sobre el que el gobierno regional aún no ha dado explicaciones.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se ha mudado tras el escándalo por la compra de un ático de lujo en Chamberí por 6,3 millones de euros. La operación, gestionada por la empresa pública Planifica Madrid, fue inicialmente justificada como una oficina temporal durante las obras de la Real Casa de Correos, aunque el uso del ático era residencial. Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, defendió que la información carecía de interés periodístico. Tras la polémica, la Comunidad de Madrid puso el ático a la venta, argumentando que los fondos se destinarían a la reconstrucción de pueblos afectados por incendios. Sin embargo, no se ha aclarado el motivo real de la compra.

Tras conocerse el cambio de vivienda de Isabel Díaz Ayuso, su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, no ha tardado en salir en su defensa. En una publicación en X, M.Á.R. ha asegurado que esa información no tiene interés periodístico y ha criticado que "es la primera vez que ve que se persigue dónde vive un político".

Hace estas afirmaciones obviando que, con dinero público y a escondidas, la Comunidad de Madrid compró un ático hace meses sin explicar por qué ni para qué. Cuando se conoció la adquisición, se puso a la venta. Ahora, tres semanas después del escándalo, Ayuso se muda.

Concretamente, fue en el mes de abril cuando la Comunidad de Madrid compró por 6,3 millones de euros este ático de lujo en Chamberí, el mismo barrio en el que vivía la presidenta regional.

Pero no fue hasta hace menos de un mes cuando 'El País' reveló la noticia: una compra que fue gestionada por la empresa pública Planifica Madrid para supuestamente, ocultar la operación. "Planifica Madrid compra y vende inmuebles a lo largo de todo el año", justificó Ayuso.

La explicación oficial fue que se usaría como oficina temporal para albergar "reuniones institucionales" durante las obras de la Real Casa de Correos. El argumento no convenció del todo, ya que el piso en cuestión era un ático de lujo de 486 metros cuadrados, 200 de terraza, y de uso residencial, no para oficinas.

"No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí", subrayó Ayuso en una rueda de prensa.

Después pasó de oficina a dependencia institucional, insistiendo en que no era para uso personal. "No voy a necesitar una residencia oficial a diez meses de las elecciones", aseguró la presidenta madrileña, que también apostilló que "si yo hubiera querido tener una vivienda para mí, he tardado un poquito, siete años".

Venta apresurada

Pese a la defensa férrea del gobierno regional, ocho días después de que 'El País' destapase la compra, la Comunidad de Madrid lo puso a la venta. En esta ocasión, afirmó que lo hacía para ayudar a la reconstrucción de los pueblos afectados por los incendios que esos días habían arrasado parte de la sierra oeste de Madrid.

Al ponerlo a la venta, el gobierno madrileño dio carpetazo al asunto, esgrimiendo que todas las explicaciones ya estaban dadas. Sin embargo, tres semanas después, aún no ha aclarado por qué ni para qué se compró el ático.

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