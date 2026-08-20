Trump anuncia la "operación económica más destructiva" contra Irán y amenaza con "consecuencias" a los países que ayuden a Teherán

Los detalles Trump asegura que Irán está "pendiendo de un hilo" y anuncia un "día D económico" para aislarlo y paralizar su capacidad de proyectar terror: "Irán nunca tendrá un arma nuclear".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado la presión sobre Irán, advirtiendo que cualquier país que brinde apoyo a Teherán enfrentará duras represalias de Washington. Trump prometió una campaña de "guerra económica y aislamiento sin precedentes" contra Irán, señalando que cualquier entidad que ofrezca ayuda sufrirá "tremendas consecuencias económicas". Aunque no detalló medidas concretas, su advertencia podría impactar a aliados de EE.UU. que buscan resolver el conflicto. La tensión en la región es alta, con fracasos en acuerdos de alto el fuego y desafíos como el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. China, gran comprador de petróleo iraní, podría complicar la situación. Trump busca un nuevo acuerdo nuclear más restrictivo, mientras Irán mantiene su disposición al diálogo, rechazando la rendición.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elevado la presión sobre Irán y ha advertido de que cualquier país que proporcione apoyo económico, financiero o logístico a Teherán se enfrentará a duras represalias por parte de Washington.

En un mensaje publicado este miércoles en redes sociales, Trump prometió una campaña de "guerra económica y aislamiento a una escala sin precedentes" contra Irán. El mandatario aseguró que cualquier Estado que permita a sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales proporcionar "cualquier tipo de salvavidas" a Irán sufrirá "tremendas consecuencias económicas".

El presidente estadounidense fue más allá y trazó un panorama especialmente duro sobre la situación de Irán. Según Trump, la Marina iraní ha desaparecido, su Fuerza Aérea ha sido destruida y sus fábricas militares están en ruinas. También aseguró que la moneda iraní carece de valor y que el país se encuentra "pendiendo de un hilo".

Trump, sin embargo, no detalló qué medidas concretas adoptaría Estados Unidos ni señaló públicamente a ningún país. Su advertencia podría afectar incluso a algunos de los aliados de Washington que han participado en los esfuerzos diplomáticos para tratar de poner fin al conflicto.

"Esto será un día d económico y necesitamos que todos nuestros aliados se pongan de pie junto a los Estados Unidos de América para aislar y derrotar la amenaza de Irán", escribió Trump. "Estos maníacos están contra las cuerdas, y estas medidas histróricas los paralizarán junto con su capacidad para proyectar terror en todo el mundo. Irán nunca tendrá un arma nuclear", añadió.

La amenaza llega en un momento de extrema tensión regional. La guerra, iniciada por Estados Unidos e Israel hace casi seis meses, ha dejado miles de muertos y se ha extendido a distintos países del Golfo. Además, Irán ha demostrado su capacidad para condicionar el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas energéticas del mundo y por la que antes de febrero circulaba aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado a nivel global.

Dos alto el fuego fracasados

Estados Unidos e Irán han anunciado en dos ocasiones acuerdos de alto el fuego, en abril y junio, con el objetivo de recuperar el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz y avanzar hacia el final del conflicto. Sin embargo, ambos acuerdos terminaron fracasando rápidamente, mientras Israel se ha retirado en gran medida de los combates.

La nueva advertencia de Trump se produce después de que Emiratos Árabes Unidos anunciara el martes la suspensión, hasta nuevo aviso, de las actividades comerciales, los intercambios económicos y las transacciones financieras con Irán.

La decisión llegó después de que el Ministerio de Defensa emiratí asegurara haber detectado dos misiles lanzados desde Irán que terminaron cayendo al mar. Teherán rechazó posteriormente ese informe y lo calificó de infundado.

China, uno de los principales focos de tensión

La aplicación de nuevas sanciones podría generar además un importante conflicto con China. Según datos de 2025 de la consultora Kpler, Pekín compra más del 80% del petróleo iraní transportado por vía marítima.

Una nueva ofensiva económica estadounidense contra China tendría importantes riesgos para Washington, ya que ambos países mantienen una relación comercial de gran magnitud y China es uno de los principales proveedores de Estados Unidos, especialmente de minerales críticos y tierras raras.

Irán, mientras tanto, mantiene que está dispuesto a dialogar con Washington, aunque rechaza cualquier negociación que implique una rendición. Mohammad Mokhber, asesor del líder supremo iraní, afirmó el martes que la presión militar y las sanciones no conseguirán quebrar la determinación de Teherán, según la agencia semioficial Fars.

Las declaraciones llegan además en medio de mensajes contradictorios sobre el estado de las negociaciones. El propio Trump aseguró el martes que no había conversaciones con Irán. Sin embargo, un día antes, Jared Kushner, yerno del presidente y enviado especial, aseguró que los contactos continuaban y que eran "probablemente más sólidos" que nunca.

Trump endurece su exigencia sobre el programa nuclear iraní

Uno de los principales objetivos de Trump es hacerse con las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido y alcanzar un nuevo acuerdo nuclear más restrictivo.

El presidente estadounidense pretende sustituir el pacto internacional de 2015, del que Estados Unidos se retiró unilateralmente en 2018 durante su primer mandato. El nuevo acuerdo limitaría de forma más severa las actividades nucleares y de investigación de Irán.

Teherán, que es signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear, sostiene desde hace décadas que su programa nuclear tiene fines exclusivamente pacíficos.

Mientras las vías diplomáticas continúan abiertas de forma incierta, Trump ha optado por aumentar nuevamente la presión económica sobre Irán, con una advertencia que amenaza con extender las consecuencias del conflicto más allá de las partes directamente implicadas.

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