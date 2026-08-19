Crítica a Rafa Jódar por tener "un carácter un poco quisquilloso o irritable"

Rennae Stubbs, exnúmero uno en dobles, considera que el madrileño debe seguir "aprendiendo para lidiar con estas presiones".

A pesar de apenas llevar ocho meses en el circuito y ser la gran sensación del mismo situándose número 11 del mundo y 7 de la Race, a Rafa Jódar también le han salido detractores.

En su corta carrera, en episodios aislados, se ha generado polémica en torno a su figura por determinados comportamientos con el público o los recogepelotas.

Y justamente eso es lo que ha criticado Rennae Stubbs, exnúmero uno en dobles, en su podcast.

"Tiene un carácter un poco quisquilloso o irritable, a veces es algo brusco en la pista. Pero tiene 19 años; está aprendiendo a lidiar con estas presiones", ha señalado la extenista.

Es por ello que Stubbs considera que una figura como la de Juan Carlos Ferrero podría ayudarle a gestionar algunas de estas circunstancias.