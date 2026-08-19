Los seguidores se hartan de los influencers: las razones detrás de su supuesta caída

Los detalles Mientras el ciudadano de a pie intenta llegar a fin de mes o pagar el alquiler, los influencers parecen vivir en una realidad paralela. A esto se suma la tendencia de algunos influencers a opinar y recomendar sin tener conocimientos especializados.

La fatiga hacia los influencers lifestyle es cada vez más evidente. Durante años, han vivido de compartir su estilo de vida en redes sociales como Instagram y TikTok, opinando sobre diversos temas sin ser expertos. La credibilidad de estos creadores de contenido ha disminuido debido a la publicidad encubierta, generando desconfianza entre sus seguidores. Mientras la gente enfrenta dificultades económicas, los influencers parecen vivir en una realidad paralela, lo que ha provocado críticas y parodias en redes. Muchos seguidores, antes admiradores, han decidido dejar de seguirlos al considerar que el contenido que ofrecen carece de valor y autenticidad.

La gente se está cansando de los influencers lifestyle. Llevan años viviendo, muchos a todo tren, de lo que nos cuentan en sus perfiles de Instagram y TikTok opinando de todo siendo muchos de ellos especialistas en nada. Algunos creen que ya no tienen credibilidad con tanta publicidad encubierta de por medio. Y es que los últimos días las redes se han llenado de vídeos hablando de su caída o directamente pidiéndola.

Acostumbrados a ser el foco de todas las miradas, ahora lo son por una polémica de la que todo el mundo habla. Los denominados creadores de contenido lifestyle, famosos por compartir su estilo de vida, acumulan millones de seguidores. Pero ahora los seguidores se han cansado de ellos. Creen que han perdido credibilidad con tanta publicidad encubierta. "Se nota que es publicidad, que le están pagando, entonces te lo dejas de creer", cuenta una seguidora.

Porque mientras el ciudadano de a pie intenta llegar a fin de mes o pagar el alquiler, los influencers parecen vivir en una realidad paralela. Un vídeo muestra a un hombre preguntando si tiene que esperar a la cola para entrar en un establecimiento. "Es que soy influencer, tengo 100.000 seguidores", indica. Parodias como estas reflejan en lo que se han convertido algunos influencers, algo con lo que ya no se sienten identificados sus seguidores

"Se van de vacaciones a Las Maldivas, cuando antes hacían vídeos por el barrio o sus pueblos", comenta un seguidor. Y es que a esto se suma la tendencia de algunos influencers a opinar y recomendar sin tener conocimientos especializados.

"Si al final estás consumiendo contenido que no te aporta nada, realmente estás perdiendo el tiempo", comenta una mujer. Es lo que opinan muchos de sus seguidores. Por eso, estos últimos días muchos han dejado de seguir a quien algún día admiraron.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido